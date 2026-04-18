Cancillería confirma traslado de migrante ecuatoriano a país africano tras deportación

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un acuerdo entre Washington y Kinshasa inicia traslados de extranjeros a África.

Las cifras del primer grupo generan dudas y debate humanitario.

Ecuador confirma que uno de sus ciudadanos está entre los deportados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador confirmó que un ciudadano ecuatoriano fue trasladado a la República Democrática del Congo tras un proceso migratorio en Estados Unidos. El hecho ocurrió en el marco del acuerdo de “Tercer País Seguro” entre Washington y Kinshasa. El traslado se ejecutó luego de que su solicitud de asilo fuera negada. La Cancillería informó que el caso sigue bajo seguimiento consular.

En su boletín oficial, la entidad señaló que “un ciudadano ecuatoriano fue trasladado el 15 de abril de 2026” tras información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Según el documento, el migrante expresó su deseo de no regresar a Ecuador. Un juez de inmigración dispuso restringir su retorno al país. Esta decisión se basó en mecanismos de protección previstos en instrumentos internacionales.

El consulado ecuatoriano informó a los familiares del migrante y aseguró que permanece en condiciones seguras. “La persona se encuentra en un espacio de acogida, en condiciones adecuadas y seguras”, indicó la Cancillería. También se confirmó que mantiene contacto permanente con su familia. El Gobierno reiteró que continuará brindando asistencia consular.

Primer grupo de migrantes llega a Kinshasa

El primer grupo de deportados llegó el 17 de abril a Kinshasa, capital congoleña, marcando el inicio del acuerdo bilateral. El traslado ha generado cuestionamientos por sus implicaciones humanitarias. El programa permite enviar migrantes a terceros países. Este mecanismo forma parte de la cooperación entre ambos gobiernos.

Fuentes aeroportuarias citadas por Reuters y el portal Opinion-Info informaron que viajaban personas de Ecuador, Perú y Colombia. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana confirmó que solo uno era de su país. Esta diferencia de cifras generó dudas sobre el número total de pasajeros. La composición exacta del grupo aún genera interrogantes.

Una migrante aseguró que el grupo estaba compuesto por 16 personas, nueve hombres y siete mujeres. Una fuente aeroportuaria redujo la cifra a 15 personas. Días antes se había anticipado que más de 30 migrantes podrían ser trasladados. Finalmente, el número se redujo de forma significativa.

Boletín |



Situación de ciudadano ecuatoriano trasladado a la República Democrática del Congo pic.twitter.com/uG9JH9p2QQ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 18, 2026

Decisiones judiciales y acuerdo bilateral

El acuerdo entre Washington y Kinshasa fue anunciado el 5 de abril. Forma parte de una cooperación más amplia en seguridad y minerales estratégicos.

Al llegar al país africano, los migrantes recibieron una visa inicial de siete días. Esta puede extenderse hasta tres meses según autoridades locales. También se informó sobre la posibilidad de solicitar asilo. Sin embargo, las condiciones generan incertidumbre entre los recién llegados.

Funcionarios advirtieron sobre riesgos de seguridad en el territorio. Esta advertencia incrementó la preocupación por su permanencia. El traslado abre un nuevo debate sobre deportaciones a terceros países. Mientras tanto, Ecuador mantiene el seguimiento del caso del ciudadano trasladado.