Impugnaciones a terna para la Judicatura: CPCCS las inadmite y avanza concurso

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El organismo cerró la fase de objeciones ciudadanas con una votación dividida.

Hubo críticas internas al procedimiento y defensas del cumplimiento normativo.

La terna enviada por la Corte Nacional entra ahora en la etapa decisiva.

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió este 17 de abril inadmitir 11 impugnaciones dentro de la selección de vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura. La decisión se tomó en la sesión extraordinaria 011 realizada de forma virtual. Con cuatro votos a favor, uno en contra y dos ausencias, el organismo dio paso a la siguiente fase del concurso.

La vicepresidenta Jazmín Enríquez Castro motivó la moción señalando que ninguna objeción logró sustentar pruebas válidas. “No se configura un sistema válido que permita su admisión al trámite”, afirmó durante la sesión. También indicó que se garantiza el debido proceso y la seguridad jurídica.

El presidente Andrés Fantoni respaldó la decisión y defendió la legalidad del procedimiento. “No se ha omitido ninguno de los pasos, hay que tener conocimiento explícito sobre lo que expresa la norma”, dijo antes de votar. La resolución permite que la terna continúe en el concurso.

Claves del informe técnico sobre las objeciones ciudadanas

La Comisión Técnica revisó 14 objeciones presentadas en la fase de escrutinio público. Tres fueron retiradas por desistimiento, mientras que 11 siguieron activas. Según el informe, todas se presentaron dentro del plazo reglamentario.

Sin embargo, ninguna presentó documentos originales o copias certificadas que cumplieran requisitos de pertinencia y veracidad. El informe explicó que estos requisitos son “copulativos”, es decir, deben cumplirse en conjunto. La ausencia de alguno impide la admisión formal.

El documento también señaló que hubo referencias a redes sociales y medios sin respaldo oficial. Incluso se mencionaron procesos judiciales sin resoluciones firmes que acrediten responsabilidad. Por ello se recomendó no admitir ninguna de las objeciones.

Votación dividida y críticas al procedimiento

La consejera Piedad Cuarán votó en contra y cuestionó el proceso. “Existe vulneración al principio de seguridad jurídica dentro del proceso”, afirmó durante su intervención. También criticó la unificación del concurso para vocal principal y suplente.

Cuarán añadió que la comisión técnica habría excedido sus atribuciones. “Su competencia se limita a verificar requisitos de las impugnaciones”, sostuvo. También cuestionó la admisión de documentación incompleta.

En contraste, los consejeros Roberto Gilbert y Johana Verdesoto votaron a favor. La consejera Nicole Bonifaz López se excusó de participar y David Rosero estuvo ausente.

Qué sigue tras la resolución del pleno

La resolución dispone continuar con la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Los postulantes deberán presentar sus planes de trabajo en la siguiente fase. También se convocará a la veeduría ciudadana para el proceso.

El pleno ordenó notificar la resolución a las partes involucradas. Además, se publicará el informe en la web institucional para conocimiento público. La decisión entra en vigencia desde su aprobación.

La sesión concluyó a las 17:50 sin más puntos en agenda. Con esto, el concurso entra en una etapa decisiva.