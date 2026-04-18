Siete personas fueron llamadas a juicio en el Caso Ligados: ¿Quiénes son y de qué se los acusa?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La jueza Daniela Camacho llamó a juicio a siete procesados por el caso Ligados, incluidos exvocales del CPCCS y Andrés Arauz.

La Fiscalía sostiene que intentaron influir en la designación de autoridades y dilatar decisiones e autoridades electorales.

Los involucrados reaccionaron en su redes sociales para cuestionar la decisión y argumentar falta de pruebas.

La jueza Daniella Camacho decidió llamar a juicio a los siete procesados por el denominado caso Ligados, en el que se investiga el delito de asociación ilícita. Entre los procesados están exvocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y el excandidato presidencial por el correísmo, Andrés Arauz.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio, en el que pidió que se llame a juicio a siete personas. Al final, la jueza dio paso a dicho pedido por lo que los llamados a juicio son:

Augusto Verduga Eduardo Franco Loor Yadira Saltos Nicole Bonifaz (actual vocal del CPCCS) Esther Cuesta (expresidenta de la Asamblea encargada) Andrés Arauz Raúl González (expostulante a superintendente de Bancos).

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¿De qué se trata el caso Ligados?

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2024 y 2025. En ese periodo, los procesados habrían pretendido tomar el control de varias instituciones del Estado mediante la designación irregular de sus autoridades, como la Superintendencia de Bancos.

Parte de la teoría del Ministerio Público sostiene que los procesados habrían implementado una estrategia para dilatar o evitar decisiones de la justicia electoral, con el fin de mantenerse en sus cargos, a través de maniobras jurídicas irregulares.

El caso se sustenta, entre otros elementos, en los chats encontrados en los teléfonos del exvocal Augusto Verduga. Los mismos fueron obtenidos tras un allanamiento a las oficinas del CPCCS en Quito, en 2025.

Augusto Verduga fue electo consejero del CPCCS en 2023 y permaneció en el cargo hasta 2025 cuando, tras el allanamiento y el inicio del caso Ligados, salió del país.ARCHIVO.

Las reacciones de los involucrados

La exvocal del CPCCS, Yadira Saltos, utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse. “La Jueza Daniela Camacho, hoy me ha llamado a juicio con plena conciencia de que los hechos acusados no constituyen delito alguno, mire de donde se lo mire”, escribió.

Verduga, quien permanece en México, escribió: “Lo dicho: acaba de dictar auto de llamamiento a juicio en contra de todos los procesados en la farsa llamada Caso Ligados. Viniendo de esta delincuente con toga, esta resolución es, para nosotros, una medalla”.

La actual vocal del CPCCS, Nicole Bonifaz, también utilizó X para referirse al caso. Ella señaló: “Hoy la justicia vuelve a ponerse al servicio del poder de turno. La persecución ilegal e injustificada no silenciará mi voz ni detendrá mi lucha”. También agregó que no hay pruebas en su contra y que se la involucró en un caso que nada tiene que ver con ella o su gestión.