Caso Ligados: ¿Por qué Andrés Arauz podría enfrentar nuevas medidas cautelares?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El proceso judicial en el denominado caso Ligados vuelve a complicarse para el excandidato presidencial y militante del correísmo Andrés Arauz. El exaspirante a la Presidencia de la República podría enfrentar nuevas medidas cautelares tras un presunto incumplimiento de las disposiciones judiciales que pesan en su contra.

En el expediente del caso y en la convocatoria a la reinstalación de la audiencia consta: “una vez revisado el expediente judicial, se evidencia que el ciudadano Andrés Arauz, no ha dado cumplimiento a la medida cautelar de presentación periódica correspondiente al mes de abril de 2026, ordenada en su contra por la Dra. Daniella Camacho Herold, Juez Nacional de Garantías Penales”.

Según los reportes judiciales, el exaspirante a la Presidencia de Ecuador no acudió a la diligencia correspondiente a la segunda semana de abril, como estaba previsto, lo que quedó certificado por la Secretaría de la Sala Penal.

Incumplimiento y posibles consecuencias

El incumplimiento de una medida cautelar abre la puerta a que la justicia evalúe un endurecimiento de las condiciones impuestas. En este caso ya se dispuso que la Fiscalía General del Estado conozca el hecho.

En el documento se lee: “Póngase en conocimiento de Fiscalía General del Estado el escrito así como la certificación médica, a fin de que se pronuncie al respecto”.

Arauz justificó su ausencia con un certificado médico por una afección de salud; esa explicación deberá ser evaluada por la autoridad judicial dentro de la audiencia convocada.

La jueza Daniella Camacho está a cargo del proceso judicial que enfrenta el correísta Andrés Arauz por el caso Ligados.Foto: Angelo Chamba/ Expreso

Un caso en etapa clave

El caso Ligados se encuentra en fase preparatoria de juicio y gira en torno a una presunta asociación ilícita relacionada con la designación de autoridades desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En esta causa, la Fiscalía ha solicitado que siete procesados —entre ellos Arauz— sean llamados a juicio como presuntos autores directos del delito. Este proceso se abrió después de un allanamiento al CPCCS, en el que las autoridades obtuvieron los teléfonos del exconsejero cercano al correísmo, Augusto Verduga.