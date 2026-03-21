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La Fiscalía concluyó su dictamen acusatorio en contra de Verduga, Arauz, Franco Loor y cuatro procesados más en el caso Ligados.
La Fiscalía concluyó su dictamen acusatorio en contra de Verduga, Arauz, Franco Loor y cuatro procesados más en el caso Ligados.Foto: Cortesía X Corte Nacional de Justicia

Caso Ligados: Fiscal pide llamar a juicio a Verduga, Arauz y cinco procesados más

Según el fiscal, el exconsejero y seis procesados más en el caso Ligados serían autores del delito de asociación ilícita

El fiscal General del Estado encargado, Carlos Alarcón, concluyó la noche del 20 de marzo de 2026 su dictamen acusatorio en contra del exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga; el  excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Andrés Arauz; y cinco procesados más, quienes están investigados por presunta asociación ilícita en el caso Ligados.

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Después de su intervención, Alarcón solicitó a la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, que los siete procesados sean llamados a juicio al acusarlos como presuntos autores directos del delito de asociación ilícita, pues sostiene que los sospechosos, quienes eran parte de la denominada Liga Azul, habrían planificado diferentes acciones para tomar el control de ciertas entidades del Estado mediante la designación irregular de autoridades, entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

En este caso además del exconsejero y Arauz, están procesados Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor también exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicole Bonifaz, actual consejera, así como Esther Cuesta, expresidenta de la Asamblea Nacional, y Raúl González,  exaspirante a la Superintendencia de Bancos.

La Judicatura y Superintendencia eran los objetivos, según Fiscalía 

Para sostener su teoría del caso, el fiscal Alarcón presentó peritajes, documentos, versiones y un testimonio anticipado. Durante la quinta jornada de audiencia preparatoria de juicio del viernes, el fiscal Alarcón expuso algunos de los mensajes obtenidos del celular de Verduga en donde el expresidente del Consejo, Alembert Vera, le solicitaba "suspender" la licencia de paternidad a la que se había acogido el ahora sospechosos en julio de 2024 para regresar al Consejo e incidir en el proceso de designación del titular del Consejo de la Judicatura (CJ).

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En ese entonces, la expostulante Dunia Martínez fue declarada como ganadora en ese cargo, pero Verduga retornó, se repitió la votación y con el apoyo  de Verduga, Mario Godoy fue quien obtuvo la presidencia de la Judicatura.

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Los mensajes y los hechos que se dieron en el Consejo evidencian una coordinación anticipada para incidir en resoluciones dentro del CPCCS, las cuales buscaban designar a personas afines para que ocupen la Judicatura y la Superintendencia de Bancos, sostuvo Alarcón.

El fiscal solicitó a la jueza que ratifique las medidas de presentación periódica que pesan en contra de Arauz, Bonifaz, Saltos y Franco Loor, así como la orden de prisión preventiva activada para Verduga y Cuesta, quienes incumplieron la disposición. El primero huyó a México y la exparlamentaria viajó a Italia.

Una vez concluida la intervención del fiscal, la jueza suspendió la audiencia y convocó a las partes procesales para retomar la diligencia el lunes 23 de marzo, a las 10:00. En la próxima jornada está previsto que intervengan las defensas de los siete procesados, quienes en ocasiones anteriores han señalado que la investigación es una persecución política.

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