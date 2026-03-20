Fiscalía sostiene que hubo injerencia para controlar la Judicatura en el Caso Ligados

Fiscalía habló de un presunto esquema de injerencia para favorecer el nombramiento de Mario Godoy en la Judicatura, en 2024

La audiencia preparatoria de juicio por asociación ilícita en el caso Ligados se realiza en la Corte Nacional desde el 16 de marzo de 2026.

La audiencia preparatoria de juicio del denominado Caso Ligados, que se desarrolla desde el lunes 16 de marzo en la Corte Nacional de Justicia, avanzó este viernes con nuevos elementos expuestos por la Fiscalía. En esta jornada, el eje fue un presunto direccionamiento para favorecer la designación de Mario Godoy como vocal del Consejo de la Judicatura, en julio de 2024.

El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, sostuvo que los exconsejeros del Consejo de Participación “incidieron activamente en el curso de los hechos”, mediante una "coordinación orientada a influir en decisiones internas" del organismo y "beneficiar a determinados postulantes".

Coordinación interna y mensajes clave

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Según la Fiscalía, uno de los indicios centrales son conversaciones extraídas de dispositivos móviles. Entre ellas, un chat atribuido a Alembert Vera, expresidente del Cpccs, fechado el 8 de julio de 2024, en el que le presunta al entonces consejero Augusto Verduga sobre la posibilidad de suspender su licencia de paternidad: “ñaño querido, pilass, si puedes suspender y reincorporarse, me llamaron a preguntar del norte”.

En ese mismo intercambio, Vera responde: “¿y no hay chance de dos días, solo así para la votación?”. Para el fiscal, estos mensajes evidencian una coordinación anticipada para incidir en resoluciones dentro del Cpccs. Y que este episodio de la licencia de paternidad se concretó.

Audios que vinculan a Verduga y Arauz

La sesión del CPCCS del 10 de julio de 2024, donde Estaban Guarderas pide la reconsideración de la designación de Dunia Martínez a la Judicatura para reemplazarla por Godoy ÁNGELO CHAMBA

Otro de los elementos presentados incluye audios y mensajes atribuidos a Augusto Verduga, en los que se evidenciarían gestiones relacionadas con la sesión en la que se trató el nombramiento.

En uno de los audios, Verduga explica a Paola Pabón, prefecta de Picincha, que suspendió su licencia de paternidad para asistir a una sesión clave: “me vine acá por el tema ya conoces (…) vine a renunciar a mi licencia y a comparecer a una sesión de ayer”.

Además, en una conversación con Andrés Arauz, Verduga cuestiona el rol de Mario Godoy y su cercanía política. “Hasta yo perdí mi licencia de paternidad por este Godoy”, señala, mientras expresa dudas sobre si el funcionario mantenía afinidad con su sector, que lo había apoyado.

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La respuesta de Arauz, según la Fiscalía, es relevante: “yo coordiné lo de Godoy a través de Alembert (…) hace más de dos semanas no converso”, lo que, a criterio del Ministerio Público, evidencia una participación en el proceso de designación.

Otro posible favorecimiento en la Judicatura

Para la Fiscalía, estos elementos apuntan a un patrón de actuaciones destinadas a influir en la designación de autoridades clave, en este caso dentro del Consejo de la Judicatura.

El señalamiento también quedaría expuesto con los mensajes que Augusto Verduga recibió de su hermano, Abraham Verduga, pero que son del exfiscal Galo Chiriboga. En ese intercambio, según la acusación, se coordinaba la candidatura de Pablo Villagómez para el proceso de designación.

La diligencia continuará en los próximos días con la exposición de más elementos por parte del Ministerio Público. Después tendrá la palabra la defensa de los procesados, quienes han insistido en calificar como una persecución política.

Pobre Araúz y Verduga, dos giles.



Alambert pone a Godoy en el Consejo de la Judicatura y ahora ya no les contesta el teléfono.



Clarito, Correa solo usa a la gente. pic.twitter.com/ulNHSuT0dL — Christian Pazmiño (@Chrispaz) April 13, 2025

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