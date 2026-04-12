Cortes de luz en Guayaquil, Daule y Samborondón desatan reclamos

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los cortes de luz en Guayaquil, Daule y Samborondón se intensificaron este fin de semana.

CNEL atribuye las fallas a la sobrecarga por altas temperaturas.

La problemática ha generando reclamos ciudadanos en medio de una fuerte ola de calor.

Los cortes de energía en Guayaquil y cantones vecinos han provocado una ola de denuncias ciudadanas en redes sociales durante este fin de semana. La molestia no solo responde a la interrupción del servicio, sino a que ocurre en medio de una intensa ola de calor en la región costa.

El problema se intensificó entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril, cuando sectores de Guayaquil, Daule y Samborondón reportaron apagones prolongados y repetitivos. En redes sociales, los usuarios expresaron su malestar por lo que consideran una falta de respuesta oportuna.

En el norte de la ciudad, en la ciudadela Las Orquídeas, María Cedeño relató que despertó sin electricidad. “Sin luz”, escribió, evidenciando la incomodidad desde las primeras horas del día.

En Urdesa, específicamente en un condominio de la avenida Las Monjas, Julio Torres también se vio afectado. “Mi aire acondicionado se apagaba y prendía. Me desperté a las 08:00. ¿Quién responde por los daños?”, cuestionó.

Otros sectores como Alborada, 9 de Octubre y Samanes también reportaron interrupciones. En una urbanización de la vía a Salitre, los residentes estuvieron sin energía desde las 06:00 hasta las 10:00.

“Los cortes se han multiplicado en las últimas semanas”, afirmó Eduardo Poveda, residente afectado.

¿Qué dice CNEL sobre los cortes de luz?

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) emitió un comunicado este 12 de abril en el que reconoce múltiples interrupciones del servicio eléctrico en Guayaquil y zonas cercanas.

Según el informe técnico, las fallas se deben a la sobrecarga de transformadores por el alto consumo eléctrico.

La entidad explicó que la demanda energética ha aumentado debido al uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores, impulsado por la ola de calor.

Un fin de semana más caluroso registra Guayaquil. CARLOS KLINGER

Además, citó datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), que advierten sobre altas temperaturas y niveles extremos de radiación ultravioleta en la región.

Las claves:

Alta demanda por calor extremo

Sobrecarga de transformadores