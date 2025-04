Audio de Augusto Verduga revela la designación de Mario Godoy

Verduga se quejó con Andrés Arauz porque el presidente de la Judicatura no le respondía. Los correístas querían a otro

Augusto Verduga le contó a Andrés Arauz que Mario Godoy no le respondía a Alembert Vera.

La destitución de Alembert Vera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) trajo más problemas a la vida de Augusto Verduga.

En junio de 2024, el entonces consejero había perdido su licencia de paternidad para acudir, de urgencia, al CPCCS y respaldar la designación de Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Yadira Saltos fue quien propuso el nombre de Godoy; Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto lo apoyaron con sus votos a favor, mientras que el consejero Esteban Guarderas les allanó el camino al considerar la primera designación, que fue a favor de Dunia Martínez Molina.

Meses después, cuando Vera ya había salido del cargo, Verduga se quejaba con Andrés Arauz, secretario general del movimiento Revolución Ciudadana y excandidato a la Presidencia, por haber dado ese voto.

La conversación entre Verduga y Arauz

“Sácame la curiosidad. Entiendo que Noboa tiene este poder, lo tiene a Godoy y ¿Godoy supuestamente no era cercano también a nosotros? Hasta yo perdí mi licencia de paternidad por este Godoy, que pareciera que ya no tiene ningún tipo de recepción con nosotros. ¿Es así? Te lo pregunto porque la verdad es que no lo conozco”.

A lo que Arauz contestó: “Eh, yo coordiné lo de Godoy a través de Alembert. No sé si tú has conversado con él. Más bien cuéntame alguna novedad. Yo hablé con Alembert... hace más de dos semanas no converso. Entonces, no tengo información fresca”.

Verduga se molestó debido a que Godoy ya no respondía el teléfono. De hecho, en la primera semana de trabajo, Mario Godoy llegó a la Judicatura acompañado de su asesor de comunicación, Christian Troya, quien había sido asesor de Fausto Jarrín, exabogado de Rafael Correa, y quien también dejó ese barco y ahora es cercano a ADN. En campaña, se lo fotografió en una mesa junto al presidente Daniel Noboa.

Godoy. Provino de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, fue elegido tras una segunda designación. Foto: Cortesía CPCCS

“Pensaba que había otro tipo de cercanía con Godoy, más allá de lo que Alembert diga, porque sí, yo he hablado con Alembert. Me dice que ya no le contesta el teléfono. Qué desgaste, compa”.

Verduga volvió a decir que perdió su licencia de paternidad por volver a Quito, presentarse en el pleno del CPCCS y dar su voto por Godoy. “Yo pensaba que había existido alguna otra operación en las altas esferas, más allá de lo que Alembert diga”, afirmó el exconsejero.

A lo que Arauz le respondió: “Entiendo que hubo un acercamiento también directo con el ‘presi’, pero son palabras que se esfuman”.

Corresísmo busca un espacio en la Judicatura

Sin embargo, más allá de seguir una operación política que salió mal, Arauz le pidió que se concentre en lograr que la Revolución Ciudadana tenga su delegado en la Judicatura.

“Pero bueno, en todo caso, por eso también es crucial que podamos nombrar a Villagómez como nuestro delegado en la Judicatura y de esa manera tener, por lo menos, información -si no la mayoría- de lo que está ocurriendo ahí, y poder anticiparnos a los hechos de cierta manera”, agregó Arauz.

Verduga le contó a Arauz que quiso ubicar a su amigo Cristian Anastasio en el departamento de Comunicación de la Judicatura a través de Alembert Vera, pero ahí se enteró de que no había recepción.

“Godoy ha dicho que, por favor, a nadie se le ocurra darle mi número de teléfono. Entonces ahí me surge la alerta. Este tipo es presidente del CJ gracias a nosotros. Este miserable ha dicho expresamente que no tiene nada que hablar con nosotros”.

El reparto en el CPCCS

El Consejo de Participación tiene actualmente un nuevo proceso para seleccionar a cinco vocales de la Judicatura. Sin embargo, el Ejecutivo ha dilatado el envío de su terna.

En la conversación entre Verduga y Andrés Arauz se expone su visión del CPCCS y cómo funciona el reparto.

Arauz dice que pese a que Godoy no responda el teléfono su designación era mejor que la de Dunia Martínez, “la prima política de la Romo. Uno escoge el menos malo y por lo menos una parte del trabajo sí se hizo. Nunca les he contado, pero a mí me llamó directamente el esposo de la Romo, Iván Granda, a pedir por la prima, la presidencia”.

Verduga pregunta por qué Granda asumiría que el correísmo pactaría. “Fue a través de Kronfle, en el marco de los acuerdos que tenía de mayoría en la Asamblea”.

