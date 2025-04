Caso Ligados: Augusto Verduga guardó más de 100 conversaciones secretas

¿Seguridad, descuido, control o vigilancia? Por la razón que haya sido, el exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, preservó más de un centenar de archivos de audio. Se tratan de conversaciones mantenidas y mensajes de voz enviados a sus teléfonos Iphone y Samsung y que hoy forman parte de las evidencias del caso Ligados.

El pasado 19 de marzo, los aparatos, que están bajo cadena de custodia, recibieron la autorización judicial para extraer la información y transcribir las conversaciones con el propósito de establecer la identidad de los interlocutores y recoger indicios sobre una posible asociación ilícita en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), una entidad, en teoría, no partidista.

Una de las conversaciones se da entre Verduga y un hombre de su entera confianza, al que le revela cómo el expresidente Rafael Correa, prófugo por el caso Sobornos, era el que movía los hilos. Además, había pugnas de poderes al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo narrado, el contexto de la charla fue entre septiembre y octubre de 2023, cuando Alembert Vera, entonces presidente del CPCCS, enfrentó una demanda ante la Corte Constitucional, que finalmente terminó en su destitución.

Augusto Verduga: (...) Bueno (Nicole Bonifaz) me habló de los mil errores de Alembert, que nunca nunca escucho, no hacíamos pre-plenos. Me dijo: “él se quiso portar muy mal con unos amigos míos” yo le dije que no perjudique a unos amigos. Yo sé de qué me está hablando. Son de eso casos de Petroecuador, esos casos de corrupción (en) los que gente cercana a la madre está involucrada y eso está en la Secretaría de Transparencia del Consejo. Entonces ratifico que fue eso. El punto de quiebre (fue) cuando la madre de Bonifaz le dice a Alembert que tenía que archivar dos denuncias por por unos tema corrupción y Alembert le dijo que que está loca, “yo como voy a hacer eso”. ¿Tú sabías eso?

Interlocular Masculino: No, no sabía eso. ¡Qué bestia!

Augusto Verduga: si tu no archivas dos casos de corrupción estos que están en la secretaria de transparencia Nicol va a comenzar a botar en contra. Y así fue, dicho y hecho. Cuando Alembert le dijo “que le pasa señora, usted se está equivocando, no sabe con quién está hablando”, al día siguiente Bonifaz se abrió. Bonifaz trabajó en Petroecuador y resulta que en el Consejo hay dos denuncias por unos temas de corrupción en Petroecuador. No yo quiero (sic) escarbar mucho en eso, no para ver si esta tipa está salpicada también, por eso quería archivar eso. Fue como un punto de quiebre sin final.

Bueno, ahora tengo una reunión a las once con Jerónimo. Deberás que yo me he sentido eeee no tan respaldado en esto. Se supone que Virgilio Hernández es él que se supone que debería ser el gran articulador de todo esto es el lobby que se tiene que hacer con los jueces de la Corte y tratar de averiguar. Siempre que nos reunimos en la casa de Diego Madeiro, tu sabes que Diego trabaja con Virgilio, bueno nos reunimos cada semana, pero cada que llegamos a la casa de Diego, Virgilio nos dice: "¿cuáles son las novedades, compas? ¿Cuénteme qué ha pasado y cómo van? ¿Han podido hablar con gente de la Corte?" O sea básicamente la persona que nos ponen para hablar y para articular y para ser el gestor político de estas cosas, que debería ser un peso pesado, no nosotros porque somos unos novatos en esto, como decía Sonia (Vera, abogada de Jorge Glas) si pues mijito ustedes son ca *** ustedes ustedes son unos culi cagados. Y Virginia (Virgilio) está ahí y hacer huevadas y media. No hace nada. Ustedes le piden explicaciones, cuando él es el que debería hacer esas huevadas. Bueno yo le dije “si, Sonia, yo me siento absolutamente de…, o sea, no puede ser que Alembert y yo tengamos que frentear estas cosas, que nosotros mismos tengamos que hablar con asesores de los jueces exponiéndonos. Sé que a Santiago Díaz (representante del Movimiento Revolución Ciudadana) le habían encargado estas cosas. Qué pasó con Santiago Díaz. No que Santiago Díaz está para otras huevadas, que ni sé qué y Virginia (Vigilio) es una un bueno tal y cual, que no no cumple su trabajo. Entonces, bueno, ahora supongo que va a estar también Virgilio en la reunión de las once, tenemos por delante ese concurso de contralor.

Verduga cuenta cómo fue la reacción de Correa cuando no pudieron poner a su Contralor



Siguiendo con la comunicación, Verduga y su amigo hablan de la presión política y que al conocer la sentencia de la Corte Constitucional, Verduga hizo una publicación en X que fue compartida por Rafael Correa, en la que se ahonda la idea de que no es un consejero ciudadano sino un consejero correista. Entonces revela un poco más quien daba las órdenes.

(...) ñaño voy hacer eso, bueno, y ahora vamos a ver que puteada nos pega Jerónimo. Cada vez que hacemos un zoom está colérico. A Alembert le dijo de todo en la última reunión, “¿quien es el responsable? Tú eres el responsable directo Alembert”, le dijo. "Cómo puede ser posible todo el esfuerzo, el concurso de contralor, y hay una falla en el sistema. Ahora me dices que las notas sí tienen o no los puntajes nuestros candidatos (sic), pero es un error impresentable”. Y le gritaba: “¿Tú pusiste la de tic’s? ¿Quién puso la de tic’s? ¿August, tienes a alguien de tic’s? ¡Yadira! No, presidente, no puse. Entonces tú eres el directamente el responsable es Alembert, es imperdonable lo que has hecho. Cómo por un error tan… este como es que dijo, bueno, este error garrafal se nos van a llevar las elecciones, las presidenciales, y también no vamos a tener contralor. Yo al presidente, no le veo tan optimista con el tema de Luisa, porque lo dijo así: “vamos a perder las elecciones (de octubre de 2023) y vamos a perder la oportunidad de poner contralor. ¡Es increíble lo que has hecho Alembert!”.

