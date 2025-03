El concurso para Fiscal fue una prueba para Augusto Verduga

En el Consejo de Participación Ciudadana o se sirve a la ciudadanía o se sirve a otros intereses. En el caso de Augusto Verduga, su propuesta de reglamento para el concurso para elegir al próximo Fiscal General del Estado tenía como fin convencer a una persona en particular.

Son sus propias palabras, que quedaron registradas en chats con su amigo, el comunicador Julián Garrido Ospina. La conversación comienza el 19 de julio de 2024. Verduga, entonces consejero de Participación Ciudadana, le envía por Whatsapp un archivo de video titulado “Reglamento concurso fiscal”. Y le pide un ‘copy’ para el video. El término ‘copy’ se aplica en publicidad. Consiste en un texto corto que se utiliza para persuadir a la audiencia y para comunicar algo convincente.

Los detalles de la conversación

Ese día no hubo respuesta por parte del comunicador. Así que el 24 de julio de 2024, a las 08:47, Verduga le volvió a enviar el archivo. “Bro, buen día. Ya sé que no estás de acuerdo, pero he decidido soltar ese vídeo hoy. Recuerda que a quien debemos convencer en este momento es a una persona. Y esto es un leitmotiv (asunto central) para el hombre”.

E inmediatamente, el consejero le da una idea sobre lo que debe decir su discurso. Lo principal posicionar la idea de eliminar la prueba oral del concurso para el titular de la Fiscalía.

Esta vez, Julián Garrido Ospina sí responde y le envía dos propuestas. La primera: “¿Ud (sic) sabían que la fiscal Salazar ganó su cargo obteniendo 20/20 en criterios como ‘ecuanimidad’ o ‘sentido de justicia’? Hoy, con el descalabro institucional que vivimos y una fiscalía que se dedica a perseguir opositores antes que a procesar delincuentes, estoy más que convencido de que necesitamos sistemas de elecciones cada vez más transparentes”.

La revisión de EXPRESO

¿Quién era ese hombre al que quería convencer? EXPRESO revisó la cuenta de X de Verduga, hoy investigado por presunta asociación ilícita. En su red social consta un video publicado el 25 de julio de 2024, a las 15:29. El texto de la publicación es prácticamente igual al ‘copy’; la única diferencia es que quitó la palabra “Ud”.

El video publicado es una producción en donde el entonces consejero sostiene que se debe eliminar la prueba oral “porque se presta para el amplio margen de la subjetividad” y pone como ejemplo la participación de la actual fiscal Diana Salazar, en donde se extraen 20 segundos del video de su prueba oral para hacerla quedar mal.

El intercambio de mensajes con Julián Garrido Ospina no arroja más pistas sobre esa misteriosa persona. EXPRESO preguntó sobre esto a Verduga, pero hasta el cierre de esta edición no ha dado una respuesta.

Una precandidatura que no cuajó

Los únicos hechos adicionales que hay son los registrados en la red social X. Ese video tuvo 26,000 visualizaciones, 70 comentarios, 1,000 me gusta y 732 reposteos. Entre quienes lo republicaron está el expresidente prófugo Rafael Correa, máximo líder de la Revolución Ciudadana, quien hizo campaña a favor de Verduga y los otros consejeros de la denominada, por ellos mismos, Liga Azul.

¿Sabían que la fiscal Salazar ganó su cargo obteniendo 20/20 en criterios como “ecuanimidad” o “sentido de justicia”?



Hoy, con el descalabro institucional que vivimos y una fiscalía que se dedica a perseguir opositores antes que a procesar delincuentes, estoy más convencido de… pic.twitter.com/3KDJrFdoXo — Augusto Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAugusto) July 25, 2024

Según sus propios chats, solo un mes antes, del 23 al 26 de junio de 2024, Verduga había asistido a Caracas, en Venezuela, a una reunión con el buró político de ese partido y en donde estaba Correa. Y uno de los puntos que trató fue su posible candidatura a la Presidencia.

En septiembre de 2024, finalmente, se aprobó el reglamento para la selección del Fiscal General. La idea de Verduga, de eliminar la prueba oral, no se aprobó, y entonces indicó que tuvo que “ceder posiciones” para lograr que el proceso avance y evitar que Diana Salazar se prorrogue en el cargo. Según dijo públicamente, su objetivo era lograr un concurso lo más transparente posible.

Finalmente, el reglamento aprobado recogió las ideas de la mayoría de los consejeros, aunque se excluyó, por ejemplo, la posibilidad de tener una veeduría internacional.

