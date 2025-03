Noboa dijo: "Luisa, tú eres la Rana René"; y ella habló del maltrato a las mujeres

Daniel Noboa le habló a Luisa González sobre impunidad y separación de poderes, en el debate presidencial, la noche del 23 de marzo del 2025. "¿Van a tratar de tomarse las instituciones del Estado?, como en el chat de Los Muppets, en donde tú eres la Rana René". Eso en referencia a las supuestas conversaciones entre el exconsejero del CPCCS, Augusto Verduga, sobre la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.

La correísta hablo hasta de la familia del presidente

Luisa González pidió: "Daniel mírame a la cara". Y enseguida comentó: "No tienes la capacidad. No te permito que me faltes al respeto. Estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres: tu hija, tu exesposa, la vicepresidenta (Verónica Abad), deja de ser majadera y responde con argumentos técnicos".

El 11 de marzo, la exesposa y madre de la primera hija del presidente Daniel Noboa, Gabriela Goldbaum se presentó ante el Pleno de la Asamblea. Habló de violencia vicaria y dio un testimonio, en el que aseguró que a partir del divorcio, ha enfrentado más de 40 juicios.

Además, González aseguró que la Fiscalía, el CNE y el TCE son manejados supuestamente, por Noboa, "para quitar de tu camino a candidatos como Jan Topic. Para ti todo es una burla, un muppet, un juego y por eso hoy somos el país más violento de la región".

Noboa recordó que hay códigos y no se debe tocar a la familia

"Creo que en política debe haber códigos y es esencial. Jamás me meteré con sus hijos o sus parejas". Y se dirigió a las cámaras para señalar: Lulu, tú eres Luisa la buena. Ella es (Luisa) la mala". La primogénita del presidente Noboa se llama Luisa.

Sobre Noboa Trading

González le preguntó: "¿Eres dueño de Noboa Trading, la empresa en donde se exportó banano con drogas en el 2022 y en el 2024? Daniel Noboa respondió: "No, no soy el dueño, pero sí hay miembros de mi familia. Noboa Trading ha cooperado y eso los desliga".

