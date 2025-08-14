Aquiles Álvarez advierte: “El país, como un león dormido, se levantará”

En sesión del Concejo, los ediles y el alcalde expresaron preocupación por la "injerencia en la justicia ecuatoriana"

Alcalde Aquiles Álvarez advierte sobre intentos de desestabilizar el país en el Concejo.

Este jueves 14 de agosto, el Concejo Municipal de Guayaquil sesionó en el Salón de la Ciudad bajo la dirección del alcalde Aquiles Álvarez. La jornada incluyó el debate de seis puntos, con la participación de 14 concejales.

Uno de los temas fue la moción presentada por el concejal de Revolución Ciudadana, Terry Álvarez, para otorgar licencia a su colega Arturo Escala, la cual fue aprobada por unanimidad. Antes de retirarse, Escala intervino para expresar su "preocupación" por la reciente actuación del Gobierno frente a la Corte.

"Hago un llamado por lo ocurrido esta semana: los concejales estamos preocupados por la injerencia del Gobierno nacional en la justicia. Los jueces fallan en derecho, no en política", señaló Escala, exhortando al Ejecutivo a respetar el orden constitucional.

Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez respaldó la postura y añadió: "Al final, siempre va a prevalecer un país apegado a su carta magna. Si intentan desestabilizarlo, el país, como un león dormido, se levantará".

Guayaquil busca acuerdo por deuda de $156.570 en La Perla



En tanto, el Concejo también conoció la autorización para conciliar y transigir con la empresa Reprolimit, concesionaria de la rueda gigante “La Perla”. El acuerdo busca resolver una deuda pendiente desde 2020 por concepto del Índice de Beneficio Recurrente (IBR), que asciende a $156.570,20.

El acuerdo plantea que el 10 % de la deuda se cancele en efectivo y el 90 % restante se cubra con boletos, bajo un plan de control municipal.

(Te invitamos a leer: Guayaquil busca acuerdo por deuda en “La Perla”

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.