Guayaquil: Violento choque entre bus y una camioneta en la Tulcán y Luis Urdaneta

Bomberos cortaron la puerta de la camioneta para liberar al conductor atrapado entre el volante y el tablero.

Una falla en un semáforo del centro de Guayaquil podría estar detrás del accidente registrado la mañana de este jueves 14 de agosto en la intersección de Tulcán y Luis Urdaneta. El siniestro involucró a un bus de transporte urbano y una camioneta doble cabina, cuyo conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta terminó incrustada en la parte frontal del bus, que cubría la ruta de la línea 8. Testigos relataron que el vehículo particular circulaba por Tulcán, mientras que el colectivo lo hacía por Luis Urdaneta.

El conductor de la camioneta sufrió momentos de desesperación, pues el tablero y el volante le aprisionaban las piernas. Bomberos de Guayaquil, liderados por Bryan Castro, realizaron maniobras de corte y extricación, retirando la puerta izquierda para poder liberarlo.

Indignación ciudadana: "A la ATM hay que purgarla" Leer más

“El tablero estaba ejerciendo presión contra sus extremidades, lo que dificultó el rescate, pero se logró sacarlo y trasladarlo de inmediato a una casa de salud”, explicó Castro.

Sin heridos en el bus

En la unidad de transporte viajaban cerca de diez pasajeros, quienes no resultaron heridos. El chofer del bus permaneció en el lugar para rendir su versión a los agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), que levantaron información y verificaron el funcionamiento de las señales viales.

(Le puede interesar leer: Aquiles Álvarez habló sobre el agente de la ATM detenido: Esto fue lo que dijo)

07:40 Personal de #bcbg trabajando por alarma de rescate en las calles Luis Urdaneta y Tulcán

Siniestro de tránsito #Guayaquil pic.twitter.com/pVVlGji58R — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) August 14, 2025

Según informó la ciudadanía, el semáforo de la calle Tulcán no activa la luz roja, lo que podría haber influido en el choque. Joffre Flores

Sospecha de semáforo dañado

En el punto del choque se observó que el semáforo de la calle Tulcán no activa la luz roja, aunque sí funcionan las luces verde y amarilla. Esta falla será parte de las indagaciones para establecer responsabilidades.

El impacto no solo dejó afectados a ambos vehículos, sino que también dañó parte del cerramiento de una vivienda en la esquina, lo que refleja la magnitud de la colisión.

ATM: exdirector destituido en 2024 reaparece como coordinador en 2025 Leer más

Frente a este hecho la ciudadanía cuestiona quién se hará cargo de los daños. "Si el accidente lo generó el semáforo, ¿son ellos los que deben de pagar los costos? Entiendo que debería ser así. Sería lo justo, si es que no hubo irresponsabilidad e infracción por parte de los conductores", pensó Nelson Briones, conductor que fue testigo del hecho.

(Le puede interesar leer: Aquiles Álvarez: “El Sercop nos impide importar asfalto en plena emergencia”)

Karina Somera, residente del sector, aseguró que el semáforo lleva así varias semanas. "No es tampoco la primera vez que se daño. Pero, ¿sorprende eso? No. Lamentablemente a diario vemos a los semáforos en estas condiciones y las autoridades no hacen nada, si no pasa algo como esto", sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!