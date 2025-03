Ronny Aleaga era una figura incómoda hasta en los chats del caso Ligados

En el teléfono de Verduga hay un chat donde se advierte no confiar al 100 % en el exlegislador. Hoy, Luisa le da la espalda

Las acusaciones contra Ronny Aleaga han obligado a las figuras del correísmo a hacer equilibrios a la hora de tomar una posición. La última persona en referirse al exlegislador prófugo fue la presidenciable por la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien afirmó el pasado fin de semana que ella lo expulsó del partido.

En medio de la campaña electoral a la segunda vuelta, González intenta alejarse públicamente de su sombra.

Además, dos capturas de pantalla que se encuentran en el expediente judicial del caso Ligados y que fueron halladas en el celular de Augusto Verduga, exconsejero de Participación, señalan que otros simpatizantes del correísmo también lo miraban con desconfianza.

Así queda de manifiesto en una conversación entre Abraham Verduga, hermano del exconsejero, y el español Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data) y quien fue asesor económico del gobierno de Nicolás Maduro y hombre cercano a la Revolución Ciudadana.

El tema surgió a partir de un consejo de Serrano Mancilla, quien le advierte a Verduga que tenga cuidado y que no se fíe de José Serrano. “No digo que juegue en contra, pero juega para todas partes”.

Verduga coincide y amplía el listado de los personajes de cuidado. “Aleaga, Pepe Serrano, Pierina, Jorge… Mejor tenerlos lejos”. “Absolutamente siempre hice eso. Jorge se me acercó mucho y no le di nunca mucho espacio, casi nada, y el resto menos todavía. No sé a qué juegan”, agrega Mancilla.

Hoy hay repudio, hasta ayer hubo apoyo



Públicamente, el correísmo ha tenido dos posiciones sobre Aleaga, quien está llamado a juicio por delincuencia organizada en el caso Metástasis.

La primera la hizo pública el 28 de marzo de 2024 cuando, en un comunicado, anunció “la decisión personal de Ronny Aleaga de desafiliarse del movimiento”. En dicho comunicado no se exponen los presuntos actos de corrupción por los que es señalado; al contrario, se insta a investigar “las graves denuncias realizadas por Ronny Aleaga” y se le agradece su militancia.

La segunda vez fue justamente en el debate presidencial, en el que Luisa González le respondió al candidato-presidente Daniel Noboa que expulsó a Aleaga “cuando descubrimos que su actitud no era correcta y que se llevaba con el amigo tuyo que te vendió ADN, Leonardo Cortázar. Yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana porque no tolero la corrupción ni de los míos ni los de nadie”.

Yo misma lo expulsé de la RC... no tolero la corrupción ni de los míos ni los de nadie. Luisa González, candidata a la Presidencia de Ecuador

El nexo de Aleaga con Leonardo Cortázar, procesado en el caso Encuentro o León de Troya, es anterior a su renuncia al partido. Quedó en evidencia el junio de 2022, cuando el entonces legislador Fernando Villavicencio (+) hizo pública la famoso foto de la piscina en Miami en donde Aleaga aparecía sumergido en la piscina de Xavier Jordán junto con Cortázar.

La desafiliación de Aleaga ocurrió recién en 2024 y después de esto el apoyo del correísmo ha seguido, al punto de que ni cuando trascendió la denuncia de la exesposa de Aleaga, quien aseguraba que este secuestró a su hijo en Venezuela, el correísmo tomó una posición contraria a su exasambleísta.

E incluso, ya desafiliado, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, lo llamó como testigo en el juicio político contra Diana Salazar, con el objetivo de que presente unos chats que él dice haber intercambiado con la funcionaria. De cara al público tampoco hubo un rechazo, sino que fue cobijado por el movimiento.

El mismo respaldo, al menos ante sus votantes y adherentes, siempre ha recibido Jorge Glas, quien compartió abogados con los narcotraficantes José Luis Zambrano (alias Rasquiña) y Leandro Norero. Ahora Glas es investigado por acoso a su exasistente Soledad Padilla.

¡Cᴏᴍᴜɴɪᴄᴀᴅᴏ!

La Revolución Ciudadana ante la decisión personal de Ronny Aleaga de desafiliarse del Movimiento. pic.twitter.com/8xSE9qlkU0 — Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) March 28, 2024

