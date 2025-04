Audios de Verduga: Correa revela su mirada del CPCCS y González

Análisis | El prófugo utilizaba el CPCCS para tomarse los entes de control Cuando una trampa no se la hacía bien, enfurecía

Los audios extraídos por la Fiscalía de los dispositivos electrónicos de Augusto Verduga son una ventana para entrar al hermético mundo de la jerarquía correísta. Un mundo que ha sido misterioso y desconocido por la mayoría, dada la reserva que sus integrantes han manejado. Cómo se conduce Rafael Correa en las reuniones de Zoom con sus militantes en el Ecuador es, por ejemplo, una de las interrogantes que muchos se hacen. O como trata a sus operadores o qué piensa de sus devotos, también. Si algo se sabe o se dice sobre esos temas es apenas un rumor lejano y, muchas veces, muy poco verosímil. Pero los audios que aparecieron esta semana permiten adentrarse, aunque sea apenas un poquito, en ese ecosistema que finalmente define la agenda política del país.

Es escandaloso, por ejemplo, que se sepa que el prófugo Rafael Correa, quien operaba bajo el alias de Jerónimo, se lamentaba, al punto de la cólera, de que por culpa de Alembert Vera, entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se haya torpedeado, por error, la trampa con la que pudo haber sido designado como contralor su amigo y correligionario Juan Falconí Puig. Los audios revelan, por un relato hecho por Verduga a su hermano Abraham, que Correa no solo utilizaba el CPCCS para tomarse los organismos de control con gente de su simpatía y confianza, sino que cuando una trampa no se la hacía bien, se enfurecía.

Pero hay señales más sutiles sobre lo que es el correísmo y lo que ocurre en su seno. Está, por ejemplo, la mirada que Rafael Correa tiene de su candidata, Luisa González, y que se pone en evidencia gracias a estos audios que Augusto Verduga grabó, seguramente pensando que en algún momento le servirían para defenderse o chantajear a alguien. Normalmente nadie hace grabaciones de conversaciones de grupos a no ser que tenga la idea de utilizarlas en algún momento.

Correa le puso el mote de Rana Rene a Luisa

Correa tiene, según lo que se escucha, la idea de que Luisa González es un títere, un muñeco cuya vida es exclusivamente producto de la voluntad de otra persona. Eso se pone en evidencia cuando se ve que cuando la nombra se refiere a ella como la Rana René. En uno de los tantos audios que ha sacado la Fiscalía se lo escucha decir que si él, en el 2013, se hubiera presentado como candidato presidencial con González en su binomio habría ganado facilito la Presidencia. “Yo me presentaba con la Rana René y ganaba”, se le escucha decir.

Correa lo dijo de una forma que pone en evidencia que aquello de Rana René no era novedad ni una broma ligera. No, por el contrario: es evidente que a Luisa González la identificaban, quizá incluso sin malicia alguna, como a un muñeco: la Rana René. Esto es, sin duda, muy decidor. Lo del mote de Rana René no hace alusión a un eventual parecido físico de la candidata con el protagonista del Muppet Show, sino a algo que es mucho peor: su condición de títere, de una existencia que solo se explica por el impulso que le da una persona que sí tiene conciencia y voluntad.

En la grabación no se escucha ni una risita ni ningún comentario: el títere de González es una categoría que el correísmo ya tiene asimilada. Lo interesante es que la candidata, cuando se crispó en el debate presidencial de la segunda vuelta con Daniel Noboa porque este la llamó Rana René, puso en evidencia que el mote no le gusta y que, más bien, la incomoda al punto de la crispación.

Si Luisa González hubiera asimilado el apodo de Rana René como un gesto de cariño o un guiño de humor de sus queridos camaradas, quizá se habría reído de ese detalle durante el debate y no habría perdido los papeles. Pero la candidata se irritó, en lo que pudo haber sido el motivo por el cual muchas personas piensan que ella fue la perdedora del debate.

La imagen que tiene Correa de Luisa no es muy distinta a la de otros prominentes miembros de la jerarquía correísta. Paola Pabón lo sugiere de forma muy hábil y tinosa: “Yo era mucho mejor candidata porque soy de la Sierra, primero, y, segundo, porque lo que Luisa González tiene en las encuestas es un techo y no un piso”. Está claro que Pabón no tiene una idea positiva de Luisa González y se lo da a entender a Jerónimo, según la grabación hecha por Verduga.

También está la mirada que los hermanos Augusto y Abraham Verduga tenían de la actual candidata. Cuando hablan de la entrevista que le iba a hacer el podemita Alfredo Serrano, se muestran preocupados por el posible papelón que podía hacer la candidata cuando le pregunten, en el programa, sobre cuál es su libro favorito. Ellos tenían la certeza de que González iba a contestar que es la Biblia, porque dicen que no ha leído nada más en su vida, y eso les parecía vergonzoso. En la conversación, los hermanos dan a entender que lo mejor sería que el mismo entrevistador haga la pregunta de una forma en que la entrevistada no tenga que responder. Es brutal el tonito burlón y de inmensa superioridad intelectual de los hermanos Verduga cuando hablan de González.

La lista de revelaciones gracias a los audios es larga. Pero estas dos son muy significativas: la visión de Correa sobre el CPCCS y sobre su candidata, Luisa González.

