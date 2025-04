Audios de Augusto Verduga: ¿Son hechos con Inteligencia Artificial?

Hacer un audio suplantando voces con inteligencia artificial es cada vez más fácil y accesible, gracias al avance de las tecnologías de clonación de voz. ¿Eso es lo que ha pasado en el caso Ligados?

En los últimos días, en las redes sociales circulan los audios guardados en los teléfonos del exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga. Una de las grabaciones que se reproduce es una que dura una hora y un minuto y que fue grabada el 16 de diciembre de 2023. “¿Quiero conocer a Daniel Ivoskus ecuatoriano? Usaron un plan free de inteligencia artificial y solo tenía la opción de elegir voz bien ecuatoriana. Y buscaron mal en Google; es 'boludo' lo que decimos los argentinos. La verdad, Altavoz EC (un medio digital) son muy pelotudos”, escribió en X, Daniel, comunicador argentino y estratega de la campaña de Luisa González.

¿Son voces hechas con Inteligencia Artificial? Para responder a esta pregunta, primero hay que conocer el origen del audio. El audio del que habla Ivoskus es parte de las 350 grabaciones extraídas por el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional de los celulares de Augusto Verduga.

Primero, la extracción de información se realizó en enero y contó con una orden judicial. Segundo, los archivos pasaron a un disco duro en donde están preservados y el 19 de marzo se ordenó su transcripción. La cuarta parte de esta pericia consistirá en la identificación de voz a través de una pericia forense.

Como los audios están preservados bajo una cadena de custodia, fueron extraídos cumpliendo la orden de un juez de la Corte Nacional de Justicia y sus transcripciones están en el Informe N° DINITEC-Z9-JCRIM-AVA-2025-00427-PER de la Policía; se trata de archivos reales y no fueron generados con AI. Sin embargo, sí es posible que a partir de estos se puedan generar modificaciones con fines maliciosos, como estafas o manipulaciones políticas.

En el caso del argentino Daniel Ivoskus, su voz aparece en el archivo de nombre 20231007-131355. Se lo oye insultar a Mauro Andino, excandidato de Pachakutik, justo cuando habla de los voceros con los que podría contar el buró político de la revolución ciudadana para atacar la imagen de la Corte Constitucional, de la fiscal Diana Salazar y de la consejera de participación Nicol Bonifaz.

“¿Quién nos conviene que sea vocero en estas cosas? Jorge Sosa, Stalin Raza, Agustín Burbano, Mauro Andino ya dijimos que no, porque es un pelotudo. Soledad Angus... Esto va a costar un huevo de plata igual. Yo no sé, llama a una relacionista pública y le dije que necesito medios para 15 personas”.

El asesor de Luisa, Ivoskus, dice que los audios son falsos que es pura IA. La realidad es que son audios de HORAS y muchas veces de temas no relevantes y otros como este donde él decide que se hace y no en el CPCCS y pide crear videos para atacar a la Fiscal y la @CorteConstEcu pic.twitter.com/d1zwlQBvMv — Sin Cuentos Leaks (@sincuentosec) April 11, 2025

Verduga y Ivoskus hablan de la campaña contra la Corte Constitucional: "políticos con toga"

Daniel Ivoskus: Sigo, sigo, entonces, con lo del buró, entonces vamos a tener que posicionar esta idea como dueños del circo (del CPCCS). Augusto, tú como primer **Key (imagen principal de una campaña) y recursos literarios**, ya tenemos a los políticos con toga, tenemos una sugerencia de hilo súper jurídico de la noche con todas y cada una de las vulneraciones de la corte (Constitucional). Acuérdate de que Correa te dijo que seas el vocero. Correa te dijo que seas un vocero importante.

Augusto Verduga: Sí

Daniel Ivoskus: Y Correa te lee mucho el twitter, así que tenemos que tuitear todos los días y hoy una cosa súper jurídica. Tenemos las imágenes guardadas de la sesión. Ahora sí podemos reventar a todo el mundo y ojalá te destituyan por tus opiniones. O sea, no económicamente, sino públicamente, digamos. Sería como muy bueno, verdad, te convertimos en héroe nacional. Ustedes me entienden cuando exagero. No hablo en serio cuando digo eso. 'Bonifaz, chica ambiciosa'… Faltó meter aquí, en seis, siete y ocho (puntos), y esto me va a permitir a mí hacer un último documento que les voy a enviar en la tarde para también compartirlo con Patricio Pacheco y con Sonia (Vera) (...) y sobre todo ver cuánta plata me gasto en pauta. (...) Necesito, Augusto, contar con Cristian (Anastasio) para hacer estos videos que vamos a pautar.

Augusto: De una.

Daniel Ivoskus: Porque te convertiste en el dueño del circo. Te voy a pasar algunas cosas.

Ana Belén Yela: Entre paréntesis y que el primero sea el único que se va a quedar con camello, que maldito.

Daniel Ivoskus: No importa, pero necesitamos hacer muchos videos en contra de la fiscal, muchos videos en contra de la corte (Constitucional), muchas imágenes (…).

