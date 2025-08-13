Alianza Lima vs. Universidad Católica HOY: EN VIVO el partido por Copa Sudamericana

Universidad Católica visita a Alianza Lima en busca de dar el primer paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Universidad Católica visita este miércoles 13 de agosto, desde las 19:30, a Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva de Perú, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El Trencito apuntan a mantener su invicto en el torneo y dar un paso sólido a su objetivo de clasificar a los cuartos de final, instancia a la que no ha llegado en su historia en las competencias continentales.

El equipo dirigido por Diego Martínez espera plasmar el fútbol ordenado y ofensivo que lo convirtió en una de las sensaciones de la Copa Sudamericana al ganar su grupo con un registro de cuatro victorias y dos empates.

El cuadro santo presentará un equipo con vocación de ataque con un tridente en la ofensiva conformado por el panameño Azarías Londoño, el uruguayo Mauricio Alonso y el tricolor Byron Palacios.

Alianza Lima, que fue el verdugo de Boca Juniors argentino en las rondas iniciales de la competición, no jugaba octavos de final de un torneo internacional desde 2010, cuando llegó a esa instancia en la Copa Libertadores.

El equipo blanquiazul, dirigido por el técnico argentino Néstor Gorosito, cuenta en su equipo titular con los futbolistas ecuatorianos Fernando Gaibor y Eric Castillo, y también con dos experimentados delanteros con pasado en Liga de Quito: Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 13 de agosto

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

Transmite: DSports y DGO

Sigue en vivo el Alianza Lima vs. Universidad Católica

