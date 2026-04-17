Caso Ligados: Fiscalía rechaza certificados médicos de Andrés Arauz y alista la prisión preventiva

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Invalidez: La Fiscalía rechaza la excusa de Andrés Arauz sobre una otitis en México debido a que los certificados médicos no cuentan con la validez del IESS o MSP.

Riesgo: A las 15:00 de este 17 de abril, la Fiscalía podrá pedir a la jueza Daniella Camacho, la sustitución de las medidas cautelares de Andrés Arauz por la prisión preventiva.

La situación jurídica de Andrés Arauz podría agravarse. La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó los justificativos presentados por su defensa para explicar su inasistencia a la presentación periódica obligatoria de abril de 2026.

Este revés ocurre justo antes de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, programada para este 17 de abril, a las 15:00, donde la Fiscalía tiene la vía libre para solicitar la prisión preventiva.

Cronología de un incumplimiento

Según el expediente, Arauz debía comparecer ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia el pasado viernes 10 de abril de 2026. Al no hacerlo, la Secretaría Relatora emitió una certificación de incumplimiento el 13 de abril.

La defensa de Arauz intentó justificar la falta alegando que el procesado adquirió un pasaje aéreo de Copa Airlines el 26 de marzo para viajar de México a Quito el mismo 10 de abril. Sin embargo, sostuvo que el 8 de abril fue diagnosticado con otitis en el oído derecho, lo que le generó una prohibición médica de volar por siete días.

La defensa de Arauz presentó certificados médicos firmados, notariados y apostillados. Además de los pasajes aéreos.

También puedes leer: Asociación de jueces denuncian intimidación tras fallo a favor de Aquiles Álvarez en caso Goleada

Los argumentos para el rechazo

El fiscal Carlos Alarcón, quien concursa para ser Fiscal General del Estado, desestimó la validez de los documentos presentados con el argumento de que "no cumplen con

solemnidades sustanciales mínimas ordenadas en la norma, lo que incide en la eficacia de los documentos y no permiten acreditar su veracidad y autenticidad".

Documentación inválida: Fiscalía señala que los documentos son copias simples ingresadas por ventanilla virtual sin firmas digitales válidas.

Falta de apostilla: Pese a ser emitidos en México, los certificados no han sido validados por el IESS ni por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador.

Para el Ministerio Público, presentar una enfermedad a escasos días de la diligencia, sin precisar el tiempo de recuperación, sugiere una falta de voluntad para acatar la medida impuesta.

Audiencia clave del caso Ligados

La atención se centra ahora en la audiencia preparatoria de juicio que se reinstala a las 15:00, en la Corte Nacional. En esta diligencia, el fiscal podrá solicitar a la jueza nacional Daniella Camacho Herold, quien también concursa para ser Fiscal General del Estado, la sustitución de las medidas cautelares por la prisión preventiva.

Este caso, denominado ‘Ligados’, investiga una presunta asociación ilícita que involucra también a figuras como Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y otros. La resolución del conflicto tiene una carga política adicional, ya que tanto el fiscal del caso como la jueza Camacho son actualmente candidatos en el concurso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.