Del precio del kilovatio hasta el control en la frontera: Así explicó Noboa la pugna con Petro

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, habló sobre el origen de la disputa con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. En una entrevista con la Revista Semana de Colombia, el jefe de Estado aseguró que todo comenzó por el precio de la venta del kilovatio hora en la crisis de 2024.

Noboa fue consultado sobre la disputa que mantienen ambos países y que derivó en una guerra arancelaria, en la que Ecuador impuso una tasa del 100% a los productos importados desde el vecino país.

El cruce Ecuador-Colombia por la venta de energía

Según Noboa, los roces con el Gobierno de Gustavo Petro comenzaron en 2024 cuando, en medio de la crisis energética en Ecuador, Colombia vendió energía. “Tuvimos una crisis energética y en Colombia nos vendieron la electricidad, en promedio, a cerca de 30 centavos el kilovatio hora, cuando nosotros en 2017, en el gobierno del presidente Iván Duque, cuando hubo una crisis energética en Colombia, les vendimos la electricidad a 1,6 centavos el kilovatio hora”, señaló Noboa.

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Cabe recordar que, en 2024, el Gobierno de Noboa recurrió a cortes de luz que llegaron hasta las 14 horas diarias. Una de las acciones que emprendió, precisamente para enfrentar la crisis energética, fue la importación de electricidad desde Colombia.

El presidente Daniel Noboa recibió a Gustavo Petro en Galápagos el 15 de diciembre de 2024.ARCHIVO/PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El mandatario ecuatoriano agregó: “Una cosa es trabajar entre naciones y tener una tarifa para ayudarse entre sí y otra cosa es golpear de esta manera”.

Sobre la balanza comercial

El presidente Noboa insistió en las cifras sobre la balanza comercial entre ambos países. Señaló que Colombia es el peor socio comercial para Ecuador a nivel mundial. “Colombia es nuestro peor socio a nivel mundial: tenemos un déficit de 1.200 millones de dólares con un comercio total de 2.100 millones de dólares. Eso afecta al empleo ecuatoriano, la salida de dólares de Ecuador, y ha ido incrementándose en los últimos años”, manifestó Noboa.

La disputa por la lucha contra el narcotráfico

La tasa de seguridad fue impuesta por Ecuador con el argumento de que Colombia no tenía control en su frontera, lo que afectaba al país en materia de narcotráfico. “En este momento hay muy poco control del otro lado de la frontera. A nosotros nos resulta muy difícil contener la violencia”, dijo.

Noboa relató que antes de la decisión sobre el arancel hubo conversaciones con Petro. “Muchos de estos elementos vienen siendo discutidos en los últimos años con el presidente Petro, con quien tenía una buena relación”, afirmó.