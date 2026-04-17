Terna para la Judicatura en Ecuador: por esta razón se cayeron todas las impugnaciones
Los postulantes Mercedes Caicedo, Paquita Chiluiza y Ramón Echaiz sumaron 14 impugnaciones ciudadanas, pero todas fueron inadmitidas
Las claves del caso
- El CPCCS sesiona este 17 de abril para ratificar el informe y agilizar la designación del nuevo vocal.
- Caicedo, Chiluiza y Echaiz superan objeciones basadas en videos de TikTok y copias simples sin validez.
- Los candidatos expondrán su plan de trabajo ante el Pleno tras la accidentada salida de Mario Godoy.
La comisión técnica recomendó la inadmisión de todas las impugnaciones presentadas contra los candidatos Mercedes Caicedo Aldaz, Paquita Chiluiza Jácome y Ramón Echaiz Lavayen, debido a que los denunciantes no presentaron los sustentos documentales certificados exigidos por la normativa vigente, basando sus quejas en enlaces de redes sociales y copias simples sin validez probatoria.
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Falta de pruebas frena las objeciones contra los postulantes
A pesar de que las objeciones cumplieron con los requisitos formales de presentación, el informe técnico fue tajante: ninguna impugnación contó con respaldo documental original o copias certificadas. Según el documento, los ciudadanos que intentaron frenar la candidatura de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia presentaron como "pruebas" únicamente números de procesos judiciales y enlaces a plataformas como TikTok, lo cual contraviene los principios de pertinencia, lealtad y veracidad del proceso.
Los candidatos más cuestionados en el proceso
La terna ha enfrentado resistencia por presunta falta de probidad notoria, entre otras objeciones, siendo los postulantes distribuidos de la siguiente manera según el número de recursos presentados:
- Mercedes Caicedo Aldaz: 5 impugnaciones.
- Ramón Echaiz Lavayen: 5 impugnaciones.
- Paquita Chiluiza Jácome: 4 impugnaciones.
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Sesión del Pleno del CPCCS para ratificar el informe
El Pleno del CPCCS tiene previsto sesionar hoy a las 17:15 para ratificar este informe. Una vez aprobado, el proceso entrará en su fase final donde los aspirantes deberán exponer sus planes de trabajo y líneas de gestión ante los consejeros. Esta designación surge tras la salida de Mario Godoy y la controversia en torno a Alexandra Villacís, cuya restricción para ejercer cargos públicos fue aclarada mediante un habeas data.