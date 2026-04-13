Judicatura Ecuador: impugnaciones marcan la elección del reemplazo de Alexandra Villacís

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Hasta el miércoles 15 de abril de 2026, la comisión técnica encargada del proceso de selección de los vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura deberá definir si admite o inadmite las impugnaciones presentadas contra los postulantes. En total, se han registrado 14 objeciones.

El 12 de febrero, la Corte Nacional de Justicia remitió la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 27 de marzo hizo un ajuste. Está integrada por Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, Ramón Antonio Echaiz Lavayen y Paquita Marjoe Chiluiza Jácome.

Según información difundida por Ecuavisa, de las 14 impugnaciones que habría en contra de la terna, Caicedo, jueza de la Corte Nacional, concentra cinco. En tanto, el abogado Echaiz registraría cuatro objeciones, al igual que Chiluiza, jueza de la Corte Provincial de Pichincha.

El CPCCS solicitó a la Corte Nacional de Justicia, presidida por Marco Rodríguez, el envío de la terna para designar al reemplazo de Alexandra Villacís como vocal suplente de Mario Godoy.

Previamente, el 10 de febrero de 2026, el Pleno del CPCCS resolvió activar el mecanismo para la designación de ese reemplazo en la vocalía suplente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.

Sobre las impugnaciones

Las objeciones a la terna se debían presentar por escrito con firma electrónica o manuscrita, tenían que adjuntar los documentos de soporte, en la matriz del CPCCS en Quito y en sus delegaciones provinciales.

La comisión técnica debe motivar individualmente cada impugnación y recomendar la admisión o inadmisión a trámite de cada una.

¿Cómo está el pleno del Consejo de la Judicatura?

Tras la denuncia y destitución de Mario Godoy, Alexandra Villacís debía reemplazarlo, al haberse posesionado para el efecto en septiembre del 2025. Pero apareció una supuesta inhabilitación en el Ministerio del Trabajo.

Al momento, el Pleno de la Judicatura sesiona solo con cuatro vocales: Damián Larco, quien fue nombrado presidente; Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y Fabián Fabara.