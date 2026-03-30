Comisión Técnica del CPCCS aprueba la terna de la Corte para vocales de la Judicatura

El informe pasa al Pleno, que deberá resolver la designación de nuevas autoridades del organismo judicial

Comisión Técnica del CPCCS durante el proceso de revisión y aprobación de la terna para la Judicatura.

La Comisión Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó la terna enviada por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura. El organismo confirmó que los postulantes cumplen con los requisitos. El informe será conocido por el Pleno del CPCCS. El proceso avanza dentro de la reorganización del sistema judicial.

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El comunicado oficial confirmó la verificación documental. “Los postulantes cumplen con los requisitos”, señaló el CPCCS en referencia a los dos nombres enviados por la Corte Nacional el 27 de marzo: Ramón Antonio Echaiz Lavayen y Paquita Marjoe Chiluiza Jácome. Con esta aprobación, el proceso entra en su etapa decisiva. La resolución marcará el siguiente paso en la integración del organismo.

La designación corresponde a un vocal principal y un suplente del Consejo de la Judicatura. La decisión final quedará en manos del Pleno del organismo ciudadano.

La Comisión Técnica del proceso de designación de vocales del @consejudic revisó los expedientes de Ramón Echaiz Lavayen y Paquita Chiluiza Jácome, integrantes de la terna enviada por la Corte Nacional del Justicia. Los dos postulantes cumplen con los requisitos y el Pleno del… pic.twitter.com/IZj3TQ692c — Participa Ecuador (@CpccsEc) March 30, 2026

Nombres de la terna y contexto del proceso

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En la lista remitida consta Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, junto a Ramón Antonio Echaiz Lavayen y Paquita Marjoe Chiluiza Jácome. La evaluación se desarrolla bajo atención política y jurídica. La designación de autoridades judiciales genera expectativa pública. El avance del proceso mantiene el foco en la transparencia.

El Consejo de la Judicatura es el organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Por ello, la elección de sus vocales genera interés institucional y político. La reorganización actual refuerza la atención sobre cada fase. La expectativa se concentra en la decisión final.

El proceso ocurre en un contexto de cuestionamientos al sistema judicial. Entre los casos que han marcado el debate aparece el de Alexandra Villacís. La resolución del Pleno definirá el siguiente paso en la integración del organismo. El país permanece atento a la decisión.

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