¿Dónde ver EN VIVO Deportivo Quito vs Gualaceo HOY?: Hora y canales del partido de la Copa Ecuador

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Deportivo Quito recibe a Gualaceo este jueves a las 18:00 en el Atahualpa por Copa Ecuador.



La AKD llega con puntaje perfecto tras vencer a Patogol y busca el pase de ronda.



Gualaceo llega último en Serie B y con puntaje negativo por sanciones de apuestas.

El Estadio Olímpico Atahualpa será el escenario de un choque con realidades opuestas este jueves 23 de abril, cuando Sociedad Deportivo Quito reciba a Gualaceo S.C. a partir de las 18:00. El encuentro, correspondiente a la tercera fase de la Copa Ecuador, llega en un momento donde la AKD parece haber encontrado finalmente la brújula futbolística.

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El conjunto capitalino arriba a este compromiso con el impulso de un inicio perfecto en la Segunda Categoría de Pichincha, tras vencer recientemente a Patogol por 2-0 en el complejo Ney Mancheno Velasco. A pesar de haber jugado sin el aliento de su público debido a sanciones del año pasado, el equipo demostró capacidad de resolución gracias a las variantes tácticas de Sebastián Blázquez.

Leandro Pantoja, quien destrabó el marcador al minuto 23, y Juan Chalacán, con un gol agónico en el cierre del partido, fueron los artífices de una victoria que ratifica el orden y la ilusión de una hinchada que sueña con el retorno a la Serie B.

Deportivo Quito vuelve a pelear por ascender a la Serie B en 2026.CORTESIA

En la otra cara de la moneda se encuentra Gualaceo, equipo que atraviesa uno de los pasajes más oscuros de su historia reciente. El cuadro azuayo desembarca en la capital ocupando el último lugar de la Serie B con un puntaje negativo de -1, consecuencia directa de una severa sanción administrativa vinculada a denuncias por apuestas deportivas.

Este lastre institucional ha permeado en lo deportivo, dejando a la visita en una posición de vulnerabilidad frente a un Deportivo Quito que llega encendido y con la puntería afinada para seguir avanzando en el torneo nacional.

Hora y canal de transmisión para Deportivo Quito vs Gualaceo en la Copa Ecuador

El encuentro de Deportivo Quito y Gualaceo, a realizarse este jueves 23 de abril desde las 18:00 (de Ecuador) se podrá disfrutar por todos los hinchas en la transmisión deportiva de DSports y su plataforma de streaming de DGO.