Crisis eléctrica en Ecuador: el problema va más allá del clima

Creado: Actualizado:

El sistema eléctrico ecuatoriano atraviesa una crisis que va mucho más allá de las altas temperaturas y la falta de lluvias que paralizan hidroeléctricas. Pero reducir el problema a factores climáticos se ha convertido en una salida rápida, acompañada también de subsidios en las planillas para mermar los efectos. Y la solución real no va por ahí.

Te invitamos a leer | Cortes de luz en Guayaquil: cómo reclamar a CNEL por electrodomésticos dañados

Infraestructura eléctrica en Ecuador muestra debilidades estructurales

Ecuador sigue a la espera de conocer un plan integral que transforme el modelo energético a corto y largo plazo, lo cual, hasta ahora, las autoridades han sido incapaces de presentar. Ahora, lo urgente, antes que cualquier subsidio, es responder con claridad qué se hará con la red de transmisión y distribución, aquella débil infraestructura que hoy desnuda el verdadero estado del sistema.

Falta de diversificación agrava la crisis energética en el país

Otro gran pendiente sigue siendo el impulso y la consolidación del uso de energías renovables no convencionales. Por eso, lo que ocurre hoy no es coincidencia. Cuando la matriz energética depende de un solo tipo de fuente y no está diversificada, cualquier fenómeno natural se convierte en una amenaza para el sistema energético, que termina golpeando tanto al ciudadano como a las finanzas del Estado.

Para revertir esto es necesario abandonar la política del parche y asumir, de una vez por todas, la responsabilidad de construir un sistema energético a la altura de lo que el país requiere.