Gobierno y ciudadanos: la desconexión que preocupa en medio de la crisis
Es necesario que el Gobierno ecuatoriano rompa esa burbuja y conecte finalmente con las profundas necesidades de las personas
Hay una forma de entender, salvo que exista otra macabra hipótesis salida de algún libro de conspiración, la grave desconexión del Gobierno Nacional con los temas más sensible del ciudadano: viven en una burbuja.
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Inseguridad y costo de vida: las principales preocupaciones
Priorizar relatos en redes sociales, videos desorientados de autoridades que no responden a las exigencias y problemas ciudadanos, sumado al encarecimiento de la vida por el aumento del costo de los combustibles y sus consecuencias en cadena sin que esto tenga una respuesta clara de los mandatarios, solo puede apuntar a una crítica desconexión del Gobierno con los ciudadanos.
Opinión
‘Tiktokificación’ del Estado
Fernando Insua Romero
Ciudadanía exige cambios y mayor conexión con la realidad
Es necesario que el Gobierno rompa esa burbuja y conecte con las profundas necesidades de las personas: perder el miedo a salir de sus casas por la inseguridad, un sistema de salud con medicinas y atención de calidad, carreteras en buen estado, precios justos de los alimentos, seguridad jurídica, más inversión y más empleo, respeto al sistema democrático y a la justicia.
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Es lo que cualquier mandatario que busca el bienestar de su país y de sus ciudadanos puede anhelar, salvo que esas no sean sus intenciones... hablando de macabras hipótesis.