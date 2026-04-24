Gobierno y ciudadanos: la desconexión que preocupa en medio de la crisis

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Hay una forma de entender, salvo que exista otra macabra hipótesis salida de algún libro de conspiración, la grave desconexión del Gobierno Nacional con los temas más sensible del ciudadano: viven en una burbuja.

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Inseguridad y costo de vida: las principales preocupaciones

Priorizar relatos en redes sociales, videos desorientados de autoridades que no responden a las exigencias y problemas ciudadanos, sumado al encarecimiento de la vida por el aumento del costo de los combustibles y sus consecuencias en cadena sin que esto tenga una respuesta clara de los mandatarios, solo puede apuntar a una crítica desconexión del Gobierno con los ciudadanos.

Ciudadanía exige cambios y mayor conexión con la realidad

Es necesario que el Gobierno rompa esa burbuja y conecte con las profundas necesidades de las personas: perder el miedo a salir de sus casas por la inseguridad, un sistema de salud con medicinas y atención de calidad, carreteras en buen estado, precios justos de los alimentos, seguridad jurídica, más inversión y más empleo, respeto al sistema democrático y a la justicia.

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Es lo que cualquier mandatario que busca el bienestar de su país y de sus ciudadanos puede anhelar, salvo que esas no sean sus intenciones... hablando de macabras hipótesis.