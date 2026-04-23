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La ‘tiktokificación’ del Estado no se gestó de un día para otro. Fue una cesión lenta. El político fingía que comunicaba, que ‘entendía al pueblo’, y nosotros fingíamos entenderle. Él actuaba con cercanía, el ciudadano simulaba entusiasmo. Así, poco a poco, día con día, trauma con trauma, se fue degradando la relación entre poder y sociedad.

La ficción termina chocando con la realidad

Parafraseando a Enrique Pinti, hay países que no se derrumban de golpe, sino -como Ecuador- a cómodas cuotas. Un año se pierde la dignidad pública. Otro año se erosiona la calidad democrática. Después se pierde el derecho a hablar claro, a decir lo que se tiene que decir. Y un día ya nada sorprende, poco importa, y termina banalizándose el lenguaje. La explicación seria es reemplazada por ‘slogans’, música, bailes, frases huecas y videos adolescentes. El funcionario deja de informar, ‘performa’. ‘Skincare’, música, viajes, asesores y funcionarios mostrando la buena vida, y hasta gente que nunca fue electa termina inaugurando obras oficiales solo para posicionar imagen. El ciudadano, saturado de tanto festín audiovisual, deja de exigir; desliza el dedo. La política se vuelve contenido y el país, telón de fondo, con 18 millones de espectadores que algunos actores políticos también miran como un ‘club de fans’. Pero toda ficción termina chocando con la realidad y la alegría digital dura poco. Como decía el genial Joaquín Gallegos Lara: “En nuestro infeliz país toda alegría se la robamos a alguien. ¡Aquí no podemos ser dichosos sin ser canallas!”. Entonces aparece la realidad: hospitales sin insumos, inseguridad, desempleo, apagones, servicios precarios y ciudades descuidadas. Todo ello vuelve inevitables las dudas, y las dudas carcomen. Incluso acciones positivas, en muchos casos, se desdibujan por la precaria manera de comunicarlas.

Tal vez por eso tuvo que salir el propio presidente, mirando a cámara en un ‘spot’ sobrio, a explicar logros al país. Quizá fue de lo más acertado de los últimos días: menos show y más claridad. Por qué algunos funcionarios y ‘managers’ olvidaron que el ‘club de fans’ llamado Ecuador no aplaude por los individuos en sí; está allí para buscar soluciones a sus problemas y tiene esperanzas genuinas en el país , por eso nuestro pueblo no debe ni merece ser infantilizado.