‘Tiktokificación’ del Estado
Cuando las autoridades actúan más como ‘influencers’ que como funcionarios serios, incluso acciones positivas se desdibujan por la forma de comunicarlas
La ‘tiktokificación’ del Estado no se gestó de un día para otro. Fue una cesión lenta. El político fingía que comunicaba, que ‘entendía al pueblo’, y nosotros fingíamos entenderle. Él actuaba con cercanía, el ciudadano simulaba entusiasmo. Así, poco a poco, día con día, trauma con trauma, se fue degradando la relación entre poder y sociedad.
Política
La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes
Carlos Isaac Pino
La ficción termina chocando con la realidad
Parafraseando a Enrique Pinti, hay países que no se derrumban de golpe, sino -como Ecuador- a cómodas cuotas. Un año se pierde la dignidad pública. Otro año se erosiona la calidad democrática. Después se pierde el derecho a hablar claro, a decir lo que se tiene que decir. Y un día ya nada sorprende, poco importa, y termina banalizándose el lenguaje. La explicación seria es reemplazada por ‘slogans’, música, bailes, frases huecas y videos adolescentes. El funcionario deja de informar, ‘performa’. ‘Skincare’, música, viajes, asesores y funcionarios mostrando la buena vida, y hasta gente que nunca fue electa termina inaugurando obras oficiales solo para posicionar imagen. El ciudadano, saturado de tanto festín audiovisual, deja de exigir; desliza el dedo. La política se vuelve contenido y el país, telón de fondo, con 18 millones de espectadores que algunos actores políticos también miran como un ‘club de fans’. Pero toda ficción termina chocando con la realidad y la alegría digital dura poco. Como decía el genial Joaquín Gallegos Lara: “En nuestro infeliz país toda alegría se la robamos a alguien. ¡Aquí no podemos ser dichosos sin ser canallas!”. Entonces aparece la realidad: hospitales sin insumos, inseguridad, desempleo, apagones, servicios precarios y ciudades descuidadas. Todo ello vuelve inevitables las dudas, y las dudas carcomen. Incluso acciones positivas, en muchos casos, se desdibujan por la precaria manera de comunicarlas.
Economía y negocios
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Nadia Larco Bravo
Tal vez por eso tuvo que salir el propio presidente, mirando a cámara en un ‘spot’ sobrio, a explicar logros al país. Quizá fue de lo más acertado de los últimos días: menos show y más claridad. Por qué algunos funcionarios y ‘managers’ olvidaron que el ‘club de fans’ llamado Ecuador no aplaude por los individuos en sí; está allí para buscar soluciones a sus problemas y tiene esperanzas genuinas en el país , por eso nuestro pueblo no debe ni merece ser infantilizado.