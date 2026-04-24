Las corridas están prohibidas en el cantón Quito, pero se pueden dar en Machachi, Cayambe (y otros cantones de la provincia de Pichincha), Latacunga, Ambato, Riobamba...Archivo Expreso

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“Si no la vieron (la corrida de toros del 15 de abril en la Maestranza de Caballería de Sevilla en la que toreó José Antonio Morante de la Puebla), cierren los ojos y sueñen con una obra desigual, virtuosa, estremecedora, sorprendente, barroca, un alarde de improvisación de un artista que no es de este mundo, capaz de hipnotizar y con una capacidad sobrenatural impropia de la torería actual”. Crónica de Antonio Lorca, 16 de abril.

A quienes gustamos del espectáculo sublime de los toros nos ha quedado recurrir a la APP One Toro para disfrutar de algunas corridas que se trasmiten al mundo entero. Desde que en 2008 los complejos y resentimientos sociales de Correa eliminaron la feria Jesús del Gran Poder en Quito, Ecuador vive el ridículo de que las corridas están prohibidas en el cantón Quito, pero se pueden dar en Machachi, Cayambe (y otros cantones de la provincia de Pichincha), Latacunga, Ambato, Riobamba, para citar las ciudades cercanas a la capital, y muchas otras urbes del país.

Los aficionados no recuerdan una lidia tan completa, profunda, clásica y magistral como la de Morante en el cuarto toro de la corrida del 15 de abril. La plaza entera se puso en pie para clamar al unísono “torero, torero, torero”, para finalmente salir a hombros por la puerta de chiqueros, no por la del Príncipe, porque perdió los trofeos al fallar con el estoque.

Las corridas de toros activaban la economía de Quito

Los gobiernos a los que les estorba la libertad de los ciudadanos para pensar y expresarse sin trabas ni limitaciones que no sean los derechos de los demás, provocan estos absurdos, como el de terminar con la fiesta quiteña que atraía visitantes de España, Portugal, Francia, Colombia, Perú y México, y que daba un gran impulso a la economía de la ciudad, sus hoteles, restaurantes, taxistas, vendedores, en fin, todo lo que giraba alrededor de la feria taurina.

Pero la tragedia no está ausente de la Fiesta: el lunes 20 de abril Morante sufrió una grave cogida en la misma plaza, que le tendrá algún tiempo fuera de los ruedos.