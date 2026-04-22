Bandalos Chinos llega a Quito: fecha, precios y detalles del show en Soundgarden

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Bandalos Chinos anuncia show en Quito el 5 de junio en Soundgarden Open Air con su Vándalos Tour





El concierto incluye a Simón Grossman y entradas desde $40 en Buenplan para mayores de 18 años

La banda presenta su álbum Vándalos tras girar por América, Europa y Estados Unidos

La banda argentina Bandalos Chinos confirmó su regreso a Ecuador con un concierto en Quito. La presentación se realizará el 5 de junio de 2026 a las 20:00 en Soundgarden Open Air, en el sector de Puembo, como parte de su Vándalos Tour.

El evento es organizado por Caña Producciones, será exclusivo para mayores de 18 años y contará con la participación de Simón Grossman como invitado especial.

Vándalos: el disco consagración de los argentinos

El show llega en un momento marcado por el lanzamiento de Vándalos, su cuarto álbum de estudio. Este trabajo surge luego de una trilogía previa compuesta por BACH (2018), Paranoia Pop (2020) y El Big Blue (2022), producciones que definieron una etapa en la trayectoria del grupo.

Sobre este nuevo proyecto, su vocalista Goyo Degano explicó el enfoque creativo del disco: “Queríamos hacer un Black Album, matar a la banda y jugar a ser otra completamente distinta”.

La producción del álbum se realizó junto a Fermín Ugarte y fue grabada en su propio estudio en Buenos Aires. El resultado es un repertorio de 11 canciones que exploran una nueva dirección dentro de su sonido.

El Vándalos Tour ha recorrido ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, incluyendo una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires ante 15.000 personas.

¿Dónde comprar las entradas para ver a Bandalos Chinos en Quito?

En Quito, el público verá este material en vivo junto a su repertorio previo. Las entradas están disponibles en la plataforma Buenplan, con precios de $55 en VIP y $40 en localidad general.

Bandalos Chinos es un sexteto formado en Beccar, Argentina, integrado por Goyo Degano, Tomás Verduga, Salvador Colombo, Iñaki Colombo, Nicolás Rodríguez del Pozo y Matías Verduga. En su carrera han acumulado nominaciones al Latin Grammy y premios Gardel.