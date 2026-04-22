Piden arresto de Bang Si-hyuk, fundador de HYBE y creador de BTS, por presunto fraude

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Bang Si-hyuk enfrenta pedido de arresto por fraude ligado a IPO de HYBE en Corea del Sur

Policía investiga posible engaño a inversionistas en 2019 previo a salida a bolsa

Caso impacta a HYBE y BTS en medio de conciertos y actividad global

El nombre de Bang Si-hyuk, fundador de HYBE y figura clave en BTS, vuelve al centro de la conversación global tras un pedido de orden de arresto en Corea del Sur. La investigación se relaciona con presunto fraude a inversionistas durante la salida a bolsa de la compañía. El caso genera impacto en la industria del K-pop y en el mercado financiero.

La policía de Corea del Sur solicitó una orden de detención contra Bang Si-hyuk, presidente de HYBE, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la oferta pública inicial (IPO) de la empresa.

Según la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, el ejecutivo es investigado por haber inducido a inversionistas, en 2019, a vender sus acciones bajo la premisa de que no existían planes inmediatos para que la compañía cotizara en bolsa.

Las autoridades analizan si estos inversionistas fueron dirigidos a vender sus participaciones a un fondo de capital privado vinculado a personas cercanas al empresario. Posteriormente, tras la salida a bolsa de HYBE, ese fondo habría vendido su participación, generando beneficios económicos.

Bang Si-hyuk.Archivo

¿Que opina Bang Si-hyuk del caso?

El caso incluye la sospecha de un acuerdo paralelo que habría permitido a Bang recibir cerca de 200 mil millones de wones, cifra equivalente a ganancias obtenidas tras la operación financiera.

El propio Bang Si-hyuk ha negado irregularidades en ocasiones anteriores. A través de un comunicado citado por su equipo legal, se indicó: “Lamentamos que se haya solicitado una orden de detención a pesar de nuestra cooperación plena y constante con la investigación durante un periodo prolongado. Continuaremos colaborando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra posición”.

Hasta el momento, representantes de HYBE no han emitido nuevas declaraciones sobre el avance del proceso.

La solicitud de orden de arresto fue confirmada el 21 de abril de 2026 y será evaluada por fiscales en Corea del Sur. De avanzar, un tribunal deberá decidir si procede la detención tras una audiencia.

El caso ocurre en un momento en el que BTS mantiene actividades tras el servicio militar de sus integrantes, incluyendo conciertos en Seúl y presentaciones internacionales. La situación también impacta la percepción del mercado, reflejada en la variación de acciones de la compañía en la bolsa surcoreana.