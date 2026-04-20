LaTorre es la primera ecuatoriana en COLORS: así es la plataforma que impulsa artistas globales

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

La artista ecuatoriana LaTorre se suma a COLORS, plataforma musical global con base en Berlín. Estrenó su canción 'Flor de Sal' en este formato en vivo. Su participación marca un punto de visibilidad para la música ecuatoriana en la industria internacional.

COLORS Studio se ha consolidado como una de las plataformas con mayor impacto en la industria musical global. Su propuesta se basa en un formato simple: fondo de color, toma continua y una interpretación en vivo. Este modelo ha permitido posicionar a artistas en circuitos internacionales sin depender de producciones complejas, priorizando la voz y la propuesta artística.

Por este escenario han pasado figuras como Billie Eilish, Nathy Peluso, Dua Lipa y Jorja Smith. La relevancia de COLORS radica en su capacidad de descubrir, validar y amplificar propuestas musicales a escala global. Su curaduría se enfoca en artistas con identidad sonora clara, sin importar el género.

En este contexto, LaTorre, proyecto de Renata Nieto, se convierte en la primera artista ecuatoriana en grabar un show en esta plataforma. Su participación no solo representa un estreno musical, sino también la entrada de Ecuador en un circuito que influye en tendencias y consumo musical a nivel internacional.

Una propuesta que conecta lo local con lo global

LaTorre construye una identidad sonora que mezcla electro-pop con elementos andinos. Su propuesta se origina en su experiencia personal y en su vínculo con la música tradicional ecuatoriana.

“Mi propuesta nace de la necesidad de encontrar una identidad sonora que refleje mis raíces y las influencias globales que me atravesaron”, explica la artista.

Su trabajo no replica sonidos tradicionales, sino que los traduce a un lenguaje contemporáneo. Este enfoque dialoga con la lógica de COLORS, donde la autenticidad y la identidad artística son factores clave para la proyección internacional.

'Flor de Sal', una interpretación en vivo en COLORS

El formato de COLORS exige interpretaciones en vivo sin edición. La voz y la ejecución se convierten en el eje de la presentación. En este escenario, LaTorre estrenó 'Flor de Sal', una canción que formará parte de su próximo EP Jardín Secreto, previsto para el 12 de junio de 2026.

El tema aborda una relación que se sostiene entre la fragilidad y la resistencia. La puesta en escena responde al concepto de la plataforma: una experiencia directa entre artista y audiencia.

“Hay algo muy íntimo en esa forma de presentar la canción, como una invitación directa a entrar en ese momento tal como está ocurriendo”, señala.

COLORS y su impacto en la industria musical

COLORS no solo funciona como vitrina, sino como un filtro de validación dentro de la industria musical. Su alcance en plataformas digitales y redes sociales permite que artistas emergentes accedan a audiencias globales sin intermediarios tradicionales.

El paso por COLORS suele marcar un punto de inflexión en carreras musicales. La exposición que ofrece influye en algoritmos, reproducción en streaming y oportunidades de colaboración internacional.

En este sentido, la participación de LaTorre se inscribe en un momento en el que la música ecuatoriana busca posicionarse fuera de sus fronteras. La presencia en plataformas como COLORS amplía ese alcance y conecta propuestas locales con mercados globales.

“Poder estar en un espacio así se siente como la materialización de ese impulso que ha estado presente desde el comienzo”, afirma.