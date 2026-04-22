Michael se estrena en Ecuador: Jaafar Jackson y el desafío de encarnar al Rey del Pop

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Jaafar Jackson se prepara 2 años para interpretar a Michael Jackson en cine

El biopic se estrena el 24 de abril de 2026 tras retrasos por huelgas

La película recrea shows como ‘Thriller’ y ‘Bad’ con enfoque inmersivo

Michael, el biopic sobre Michael Jackson, llega a cines el 24 de abril de 2026 con Jaafar Jackson como protagonista. La película muestra su ascenso artístico y apuesta por una interpretación basada en la esencia del artista, combinada con una producción que recrea sus momentos más icónicos.

El cine vuelve a mirar a Michael Jackson con una pregunta que atraviesa todo el género biográfico: cómo representar a una figura que ya pertenece al imaginario global. Michael, dirigida por Antoine Fuqua, no busca responderla desde la cronología, sino desde la experiencia. La película, que llega a las salas de Ecuador este 23 de abril de 2026, se construye sobre una apuesta clara: convertir el espectáculo en lenguaje cinematográfico y trasladar al espectador a la intimidad de un artista cuya vida estuvo marcada por la exposición permanente.

En el centro de esa operación está Jaafar Jackson, sobrino del cantante y debutante en la actuación, cuya elección define el tono y la ambición del proyecto.

Juliano Krue Valdi interpreta a Michael Jackson en su etapa infantil.Cortesía

Jaafar Jackson: un protagonista sin experiencia pero con mucha entrega

El caso de Jaafar Jackson es atípico dentro de la industria. Sin trayectoria actoral previa, su incorporación responde menos a una lógica de casting tradicional que a una búsqueda de autenticidad. La producción apostó por alguien capaz de canalizar una memoria familiar y emocional del personaje, más allá de la técnica interpretativa.

Antes incluso de obtener el papel, Jaafar se preparó durante meses. Una vez confirmado, el proceso se extendió por dos años de entrenamiento intensivo en actuación y danza, en los que trabajó con coaches y coreógrafos vinculados directamente al universo de Michael Jackson.

El enfoque fue claro: evitar la imitación. En lugar de reproducir gestos, la construcción del personaje se centró en entender su lógica interna. El acceso a archivos personales del cantante, incluidos escritos privados, permitió desarrollar una interpretación que intenta acercarse a su dimensión más íntima.

El resultado, según los primeros avances, se sostiene en lo corporal. La forma de caminar, los silencios, la relación con el espacio y el ritmo funcionan como elementos narrativos. El cuerpo del actor se convierte en un canal para reconstruir la presencia escénica del artista.

Colman Domingo como el papá de Michael, Joseph Walter JacksonCortesía

Revisitando donde estuvo Michael

Más allá de su protagonista, Michael revela una producción diseñada con precisión. Uno de los movimientos más llamativos fue iniciar el rodaje con las secuencias musicales más complejas, incluida la recreación del videoclip de Bad. Esta decisión, poco habitual en la industria, buscó consolidar desde el inicio la credibilidad del actor en escena.

La película también apuesta por la reconstrucción histórica como eje de verosimilitud. Varias escenas fueron rodadas en locaciones originales o replicadas con detalle, como el caso del universo visual de Thriller, que volvió a estar en Union Pacific Avenue en Los Angeles. Esto no solo aporta precisión, sino que activa la memoria colectiva del espectador.

En paralelo, el diseño técnico se orienta a la inmersión. La cámara abandona la distancia clásica para moverse dentro del espectáculo: acompaña al artista en el escenario, se mezcla con el público y construye una sensación de presencia constante. La intención no es mostrar un concierto, sino recrear lo que significaba estar ahí.

A nivel visual, la fotografía plantea una evolución narrativa: de espacios cerrados y tonos contenidos en la infancia, a escenarios abiertos y dinámicos en la etapa de consolidación artística. Esta transición acompaña el arco del personaje y refuerza su transformación.

Más homenaje que controversia

Como ocurre con varias producciones autorizadas, Michael construye su relato desde la selección. La película se enfoca en el ascenso artístico y en la construcción del fenómeno cultural, dejando fuera algunos episodios polémicos de la vida del cantante.

La figura de Michael Jackson estuvo marcada por acusaciones de abuso en 1993 y 2003, así como por nuevas denuncias mediáticas tras el documental Leaving Neverland. A esto se sumaron controversias por su vida privada, cambios físicos, problemas financieros y su muerte en 2009 por sobredosis de propofol.

Esa decisión define su posicionamiento: más que una revisión crítica, el film funciona como un homenaje que busca humanizar al ícono sin desmontar su mito. El elenco con Colman Domingo, Nia Long y Miles Teller aporta una base dramática que sostiene el conflicto familiar y la tensión entre control y libertad creativa.

En ese equilibrio entre espectáculo y relato íntimo, la película encuentra su identidad. No pretende explicar completamente a Michael Jackson, sino acercarse a su impacto desde el cine. Y en ese intento, deposita gran parte de su peso en un actor debutante que, más que interpretarlo, intenta habitarlo.