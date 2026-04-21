De Coachella a Ambato: La famosa modelo Beca Michie revela por qué Ecuador es su lugar favorito

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Beca Michie llega a Ecuador tras asistir a Coachella 2026

Celebra los 100 años de su abuela con fiesta temática pastel





Recorre Patate y Ambato y comparte su experiencia familiar

Beca Michie está en Ecuador tras asistir a la primera semana de Coachella. La modelo (ha sido varias veces portada de Vogue) y creadora de contenido llegó al país para celebrar los 100 años de su abuela, recorrer ciudades como Patate y Ambato, y reconectarse con su familia materna. Sus videos ya muestran detalles de su estadía.

Antes de llegar al país, la modelo Beca Michie estuvo presente en la primera semana de Coachella, uno de los eventos musicales más relevantes del circuito global.

Tras su paso por el festival en Estados Unidos, viajó a Ecuador como parte de un plan personal enfocado en su familia.

Beca Michie llega a Ecuador por motivos familiares

La creadora confirmó en su primer reel que se encuentra en Ecuador desde hace dos días. Su visita responde a un viaje familiar, ya que celebrará el cumpleaños 100 de su abuela.

En el video, explicó que su madre vivió en el país hasta los 13 años antes de mudarse a Estados Unidos, donde conoció a su padre. También recordó que durante su infancia visitó Ecuador en varias ocasiones.

“Llegué a Ecuador hace 2 días y ahora estoy en Patate”, comentó en el contenido, donde destacó el color del paisaje, la frescura de la comida y el sabor de las frutas. Señaló que su fruta favorita es la mora.

Una celebración familiar con estética pastel

Como parte de la celebración, la familia organizó una fiesta con temática específica: todos los asistentes debían vestir ropa en tonos pastel.

La decoración y el ambiente respondieron a una línea visual centrada en lo dulce y delicado, en línea con el carácter íntimo del festejo por los 100 años de su abuela.

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Una conexión con más de 100 familiares en el país

Durante su estadía, la modelo indicó que tiene más de 100 familiares en Ecuador, incluidos primos de distintas generaciones. Aseguró que planea pasar aproximadamente 10 días en el país.

En su testimonio, también mencionó que busca aprovechar el viaje para descansar luego de una etapa de trabajo. “Siento que he estado trabajando mucho y ahora puedo pasar con mi familia”, expresó.

Recorridos en Ambato y tradiciones locales

En otro de sus videos, Michie compartió un recorrido por Ambato, donde visitó un lugar que forma parte de su historia familiar: Choco Banana.

Explicó que su madre solía acudir a ese sitio después del colegio, por lo que ahora ella mantiene la tradición. En el video muestra el proceso de compra y resalta la calidad de los productos locales.

“Ecuador es conocido por ser uno de los mejores productores de bananas del mundo. Son muy dulces”, dijo, al destacar la calidad del banano y del chocolate ecuatoriano.

Gastronomía y experiencias personales

Entre los alimentos que mencionó durante su visita están las empanadas, la fritada y los helados. También señaló su interés por probar preparaciones locales como el guineo empastado.

La modelo ha enfocado su contenido en mostrar aspectos cotidianos del país, desde la comida hasta los paisajes y las dinámicas familiares.

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¿Quién es Beca Michie? De TikTok al modelaje internacional

Beca Michie nació el 15 de enero de 2000 en Nueva York. Alcanzó notoriedad en TikTok, donde supera 1.4 millones de seguidores y acumula más de 137 millones de “me gusta”.

Es reconocida en redes sociales por su estilo espontáneo frente a la cámara y por una imagen que ha generado conversación entre sus seguidores, en particular por su figura y su estrecha cintura, elementos que han marcado parte de su presencia digital.

Inició en la plataforma en 2022 y ha documentado su carrera como modelo, incluyendo contenido detrás de cámaras y videos tipo vlog. Ha trabajado con la agencia MGMT y ha generado interacción en redes con publicaciones junto a Bryson Tiller.

Ha sido portada de Vogue, además de ser invitada al Óscar 2026 y a Coachella.

Respuesta a críticas sobre su imagen

En paralelo a su contenido de viajes, la modelo también ha abordado críticas recibidas en redes sociales sobre su apariencia física.

A través de TikTok, explicó que algunas publicaciones comparan imágenes de distintas etapas de su vida, lo que ha generado comentarios negativos sobre su cuerpo. Señaló que este tipo de mensajes pueden afectar la autoestima.

En su declaración, hizo un llamado a evitar comentarios sobre la apariencia y promover conversaciones más respetuosas en plataformas digitales.