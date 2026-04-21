Fotógrafa ecuatoriana Isadora Romero gana el Sony World Photography Awards 2026

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La fotografía ecuatoriana alcanzó una nueva cima internacional. Isadora Romero se alzó con el premio a Mejor Fotografía en la categoría Medioambiente de los Sony World Photography Awards 2026. Su obra, titulada Notas sobre cómo construir un bosque, fue celebrada el pasado 16 de abril en Londres, en una gala donde la mexicana Citlali Fabián obtuvo el reconocimiento principal como Fotógrafa del Año. El talento tricolor se hizo sentir por partida doble, pues Eduardo Valenzuela también destacó como finalista en la misma sección con su serie en blanco y negro sobre la fauna de Galápagos.

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Un diálogo entre ciencia y saberes ancestrales

El proyecto de Romero no es solo un registro visual; es una inmersión profunda en enclaves críticos de conservación como la Reserva Mache-Chindul y la comunidad de Yunguilla. A través de una colaboración estrecha con científicos, arqueólogos y comuneros, la artista explora el vínculo histórico entre los seres humanos y el bosque nublado. La serie rescata el legado de los pueblos Yumbo y Jama Coaque, planteando una visión que supera la fría estadística de la deforestación para proponer un futuro de coexistencia con el ecosistema.

La experimentación al servicio del entorno

En el plano estético, Notas sobre cómo construir un bosque rompe los moldes de la fotografía documental convencional. Romero integra procesos experimentales que incluyen impresiones con pigmentos vegetales, textiles teñidos con tierra y archivos intervenidos por la humedad natural. El uso de tecnologías como la fotografía infrarroja y la luz ultravioleta invita al espectador a una percepción sensorial distinta, posicionando al bosque como un organismo vivo y un espacio de memoria colectiva frente a los desafíos del Antropoceno.

Una trayectoria con sello social y ambiental

Radicada en Quito, Isadora Romero ha consolidado una carrera que navega entre el arte y la denuncia social. Cofundadora de Ruda Colectiva y ganadora previa de prestigiosos galardones como el World Press Photo (2022) y el Premio Marilyn Stafford, su obra se enfoca en la justicia ambiental y el género. Con este nuevo triunfo en los Sony World Photography Awards, la narradora visual ratifica su lugar como una de las voces más potentes de la fotografía contemporánea, llevando la biodiversidad y la cultura del Ecuador a los escenarios más exigentes del mundo.