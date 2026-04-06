Documental de la Amazonía ecuatoriana compite en festival de cine en Suiza

Cineasta Achuar llega a Suiza: un relato sobre la defensa de los ríos y el futuro solar de la Amazonía

La cinematografía ecuatoriana marca un hito internacional. 'El Río de los Espíritus', un documental grabado íntegramente en territorio Achuar, ha sido seleccionado para la edición 57 del prestigioso festival Visions du Réel, en Nyon, Suiza. La obra, que surge desde las provincias de Pastaza y Morona Santiago, competirá entre el 23 y 25 de abril de 2026, convirtiéndose en la primera producción de la Amazonía nacional en alcanzar esta categoría en el certamen europeo.

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Un puente entre la selva y el mundo

De un universo de 3.700 postulantes, el documental fue elegido entre los 160 filmes que integran la muestra oficial. El Colectivo Tawna, integrado por artistas de las nacionalidades sápara, kichwa y mestiza, destaca que esta selección no solo premia el vigor visual de la cinta, sino su capacidad para actuar como un lenguaje que conecta realidades distantes. Para Sani Montahuano, cofundadora del colectivo, la participación en Suiza trasciende lo artístico: es la representación de la vida misma dentro de los territorios indígenas.

La encrucijada del transporte solar

La narrativa se centra en la figura de Luciano Peas, un joven técnico Achuar que encabeza una iniciativa de transporte solar frente a la inminente construcción de una carretera. El proyecto vial se presenta como una amenaza que podría fragmentar la selva, dividir a las comunidades y erosionar su herencia cultural. En su periplo por el río Kapawi, guiado por la mitología local, Luciano busca alertar a su pueblo sobre el impacto ambiental y social de la infraestructura tradicional.

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