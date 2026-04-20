El Gobierno subsidiará la planilla de luz hasta 180 kWh por hogar, para afectados por ola de calor

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente informó que el Estado cubrirá el consumo eléctrico básico de las familias impactadas por las altas temperaturas, como medida de emergencia.

Las temperaturas extremas en la Costa desde el 13 de abril de 2026 aumentaron el uso de aires acondicionados y provocaron interrupciones frecuentes del servicio, lo que elevó las planillas y generó malestar ciudadano.

El mandatario también anuncia cambios en el Ministerio de Ambiente y Energía.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció este 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, mencionó el mandatario en sus redes sociales.

La tormenta solar

La tormenta solar a la que Noboa se refiere es a la ola de calor que azota a la costa ecuatoriana y que comenzó el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

Las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz. No obstante, esto estuvo acompañado de frecuentes cortes de energía eléctrica (hasta tres veces al día), que levantaron cientos de quejas ciudadanas en las redes sociales.

Un mes de alta demanda de energía

Según el Ministerio de Energía, durante la ola de calor, el consumo de energía al día en abril, ha bordeado los 5.300 MW, cuando la demanda media normal es entre 4.200 y 4.400 MW.

De acuerdo con los registros oficiales, abril habría traído picos de consumo de electricidad, desde finales del mes de marzo. Por ejemplo, el 18 de marzo la demanda de energía llegó a 5.274 MW; el 10 de abril llegó a 5.305 MW y el 13 de abril a 5.314,7 MW. Valores que muestran que este mes ha sido el de mayor consumo eléctrico en la historia del país.

Cambios en el Ministerio de Energía

En el mismo anuncio, el mandatario señaló que en esta semana habrá cambios en varios ministerios, entre esos en el de Ambiente y Energía, del que señaló habrá un nuevo líder a partir del 30 de abril. Es decir, la ministra actual, Inés Manzano, ya no estaría a cargo.