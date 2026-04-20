Crisis energética en Ecuador: organizaciones sociales de Cuenca exigen la salida de Inés Manzano

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Organizaciones exigen salida de ministra por crisis energética en Ecuador.

Denuncian déficit eléctrico, contratos fallidos y contaminación ambiental.

El documento plantea medidas urgentes y cuestiona la gestión estatal.

Las organizaciones sociales Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay exigieron la salida de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano Díaz, mediante una carta abierta dirigida al presidente Daniel Noboa. El pronunciamiento, fechado el 20 de abril de 2026 en Cuenca, detalla cuestionamientos sobre la gestión energética, ambiental y de recursos públicos. La solicitud se enmarca en un contexto de crisis energética y denuncias de contaminación en varias zonas del país.

En el documento, los firmantes sostienen que existe una brecha entre el discurso oficial y la realidad del sistema energético. Señalan un “déficit energético bordea los 1.000 MW” y una dependencia creciente de factores climáticos, especialmente de la disponibilidad hídrica, advierten, al tiempo que cuestionan la falta de soluciones estructurales.

También cuestionan la contratación de soluciones temporales, como el alquiler de barcazas termoeléctricas. “Se ha convertido en una dependencia costosa de cientos de millones de dólares”, señalan en la carta, al referirse a estas medidas adoptadas por el Gobierno.

Crisis energética en Ecuador: déficit, contratos y dependencia hídrica

El documento dedica un apartado a los contratos fallidos con empresas internacionales como Progen Industries LLC y Austral Technical Management. Según los firmantes, "millones de dólares destinados a proyectos de generación que nunca se materializaron en energía efectiva”, cuestionan.

Además, señalan “el país pierde anualmente alrededor de 200 millones de dólares en el sistema de distribución eléctrica”, enfatizan. Atribuyen estas pérdidas al robo de energía, fallas técnicas y falta de control en CNEL.

El texto también aborda la contaminación minera y petrolera, especialmente en zonas como Zaruma y Portovelo. Allí, afirman que la presencia de metales pesados como mercurio y arsénico afecta ríos y comunidades, con impactos que incluso alcanzan a poblaciones en Perú. “La contaminación minera continúa afectando ríos y comunidades”, alertan.

Contaminación minera y petrolera: impactos en comunidades y ecosistemas

Las organizaciones mencionan derrames de petróleo en provincias como Esmeraldas, que han generado daños ambientales severos. Critican que "no han venido acompañadas de investigaciones concluyentes ni de responsabilidades claras”, sostienen.

También recuerdan que no se ha cumplido con la sentencia de 2021 que obliga a apagar los mecheros en la Amazonía. A esto denuncian que “se incumple la consulta popular de 2023”, que dispuso mantener el crudo bajo tierra, advirtiendo sobre los riesgos para pueblos indígenas y ecosistemas.

En cuanto al manejo del agua, cuestionan la actuación de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). Aseguran que se ha generado alarma en Cuenca con análisis imprecisos sobre la calidad del agua potable. “Se escandaliza a la ciudad con análisis tendenciosos e imprecisos”, denuncian.

Regulación del agua y decisiones políticas bajo cuestionamiento

El documento sostiene que existe una desconexión entre el discurso oficial y los hechos en todos los ámbitos analizados. “Se habla de control, pero hay déficit. Se habla de eficiencia, pero hay pérdidas millonarias”, señalan los firmantes. Esta contradicción, afirman, erosiona la credibilidad institucional y limita la capacidad del Estado para responder a la crisis.

En ese contexto, las organizaciones consideran que existen argumentos suficientes para cesar a la actual dirección del Ministerio de Ambiente y Energía. “Demandamos la salida de la Ministra Inés Manzano Díaz”, indica la carta, atribuyéndole responsabilidad directa en la gestión cuestionada.

Finalmente, plantean una serie de medidas urgentes para enfrentar la crisis. Entre ellas, diversificar la matriz energética hacia fuentes renovables, fortalecer la infraestructura, reducir pérdidas en distribución y realizar una auditoría integral. “Instamos a que, de manera urgente, se tomen decisiones estratégicas para resolver la problemática ambiental y de energía”, concluyen.