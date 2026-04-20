IESS en riesgo: Henry Llanes pide auditorías y cuestiona designación en Consejo

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Advertencias sobre pensiones activan pedidos de control en el sistema.



Henry Llanes exige auditorías a recursos, inversiones y créditos del IESS.

También pone en duda la legalidad en el Consejo Directivo.

El exasambleísta Henry Llanes, presidente del Frente por un Nuevo IESS, acudió este 20 de abril a la Superintendencia de Bancos para solicitar controles urgentes sobre el sistema de seguridad social. Su pedido se produce tras las advertencias del economista Augusto Latorre sobre el rumbo del fondo de pensiones, lo que encendió alertas sobre la sostenibilidad del modelo.

“Hoy hemos venido a la Superintendencia de Bancos para solicitarle al señor superintendente cuatro cosas muy puntuales”, declaró Llanes, al detallar que su planteamiento busca activar mecanismos legales de control. La comparecencia se centró en exigir transparencia en el manejo de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Como primer punto, el dirigente solicitó una auditoría integral a los fondos de salud y jubilación. La intención es establecer con precisión el estado financiero de estas cuentas, considerando su impacto directo en las prestaciones de los afiliados y jubilados del sistema.

Auditoría al IESS: inversiones y créditos bajo revisión

El segundo pedido apunta a revisar el destino de las inversiones del IESS. Llanes planteó que se fiscalicen los recursos colocados en bonos estatales, certificados de tesorería y fideicomisos, con el fin de determinar cómo se han administrado estos fondos y si han generado los resultados esperados.

“Le vamos a pedir que se fiscalice las inversiones en bonos del Estado, en certificados de tesorería y también lo que tiene que ver con fideicomisos”, afirmó. Este señalamiento busca abrir un examen detallado sobre las decisiones financieras que involucran recursos de los asegurados.

En tercer lugar, el exasambleísta puso el foco en los créditos hipotecarios otorgados por el Biess. Solicitó que se analice la tasa del 2,99% aplicada a estos préstamos, al considerar que podría tener implicaciones en la liquidez y sostenibilidad del sistema.

Cuestionamientos al Consejo del IESS y pedido de inhabilidad

El cuarto planteamiento se centra en la conformación del Consejo Directivo del IESS. Llanes pidió que se revise la legalidad de la designación del abogado Jorge Moncayo Chica, al sostener que no habría cumplido con los procedimientos establecidos para representar a los asegurados.

“De una manera muy sospechosa ingresó al Consejo Directivo del IESS en representación de los asegurados sin que los asegurados lo hayan elegido”, cuestionó. Según explicó, no se habría realizado una convocatoria formal para su designación.

El dirigente también señaló que entidades como la Superintendencia de Bancos, el propio IESS y el Consejo Nacional Electoral no habrían ejecutado el proceso correspondiente para elegir al representante. Esto, a su criterio, vulnera principios de institucionalidad y participación.

Finalmente, Llanes pidió que se aplique la figura de inhabilidad sobreviniente, contemplada en la Ley de Seguridad Social. “La superintendencia está en la facultad de aplicar la inhabilidad sobreviniente”, indicó, al insistir en que se evalúe si el funcionario cumple con los requisitos legales para ejercer el cargo.