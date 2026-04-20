Raúl Jaramillo: "El presupuesto termina siendo insuficiente para todo lo que aspiramos hacer"

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Raúl Jaramillo, director del INIAP, advierte sobre la brecha entre la investigación científica y su aplicación en el campo agrícola ecuatoriano.

El instituto impulsa cambios para acelerar la adopción de tecnología y fortalecer la productividad en cultivos clave del país.

El reto incluye enfrentar el cambio climático, mejorar la transferencia tecnológica y superar limitaciones presupuestarias y legales.

Ante la amenaza del fusarium R4T en el banano, productores han optado por implementar plantas más resistentes en sus cultivos y reforzar el manejo agronómico. Raúl Jaramillo señaló que el INIAP ha evaluado estos materiales, pero aclaró que no se realizan pruebas directas con la enfermedad en el país debido al alto riesgo de dispersar el patógeno.

El agro ecuatoriano enfrenta viejos problemas: poca transferencia tecnológica, limitaciones presupuestarias y una débil articulación entre investigación y productores. Mientras tanto, el cambio climático y las exigencias del mercado presionan resultados concretos. EXPRESO dialogó con Raúl Jaramillo, director del Iniap, y esto fue lo que señaló sobre los avances, retos y deudas pendientes del instituto.

Usted menciona que el instituto tiene una amplia trayectoria y múltiples líneas de investigación. Sin embargo, muchos agricultores sienten que ese conocimiento no aterriza en el campo. ¿No hay una desconexión entre la ciencia y el productor?

El instituto es un instituto de investigación agropecuaria. Necesitamos formar investigadores, científicos que pasan por procesos largos de formación, con maestrías y doctorados. Ese es el centro de lo que hacemos. A partir de eso generamos conocimiento científico que se traduce en artículos, como lo exige la normativa. Sin embargo, eso no es suficiente. Un artículo publicado en inglés poco le puede servir a un productor. Lo que necesitamos es transformar ese conocimiento en tecnología que sea conocida y adoptada por los productores.

Pero ese cambio suena más a intención que a resultados concretos. ¿Qué están haciendo realmente para que esa tecnología llegue a los pequeños productores?

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo estamos cambiando el modelo de gobernanza para enfocarnos en la adopción tecnológica. No estamos dejando de lado la producción científica, pero queremos orientarla a que las cadenas productivas participen y se empapen de lo que hacemos. Vamos a fortalecer las capacidades de transferencia de tecnología e incorporar metodologías como las escuelas de campo, que son procesos continuos y participativos.

¿Y eso incluye financiamiento del sector privado? Porque el presupuesto estatal claramente no alcanza.

El presupuesto termina siendo insuficiente para todo lo que aspiramos hacer. Trabajamos en 24 cultivos, con estaciones experimentales en todo el país. Debería existir un incremento razonable del presupuesto, pero también procesos de articulación con el sector privado. Hay productores que quieren aportar, pero el marco legal vuelve complejo ese proceso. Existen oportunidades para colaborar con gremios, empresas y asociaciones.

Entonces, ¿la burocracia está frenando el desarrollo científico?

Hay avances en la ciencia todo el tiempo y estamos en contacto con otras instituciones para incorporarlos. En algunos casos la ley no alcanza a la ciencia. Por ejemplo, en mejoramiento vegetal hay técnicas que no son transgénicas y que permiten avanzar más rápido y con menores costos. Estamos trabajando para que esos avances puedan ser incorporados dentro del marco normativo.

Hablando de innovación, ¿qué avances concretos han logrado en cultivos clave como cacao, arroz o café?

En cacao tenemos materiales de alto rendimiento y calidad. En café robusta trabajamos como una alternativa para la Amazonía. En arroz participamos en iniciativas regionales que nos permiten ofrecer tecnología y capacitación. También trabajamos en palma aceitera, en manejo de suelos, biodiversidad y otros cultivos. Tenemos estaciones experimentales y equipos técnicos que validan estas tecnologías antes de presentarlas.

Sin embargo, en el contexto actual, el problema no es solo productividad, sino resistencia a fenómenos climáticos extremos. ¿Está preparado el INIAP para eso?

Estamos trabajando en materiales más tolerantes a sequías e inundaciones, así como en cultivos más precoces. También en resistencia a plagas y enfermedades. Pero esto debe combinarse con buenas prácticas agrícolas, manejo adecuado del suelo, fechas de siembra y sistemas de drenaje. Una buena semilla, bien manejada, puede tolerar varios problemas, aunque hay situaciones extremas que siguen siendo difíciles.

Finalmente, ¿qué le diría a quienes consideran que el INIAP aún está lejos de responder a las necesidades reales del agro?

Estamos tratando de impulsar cambios para que la investigación esté más conectada con las cadenas productivas. Queremos que participen en los procesos y que las tecnologías sean adoptadas. Es un proceso que requiere tiempo, recursos y articulación con distintos actores.