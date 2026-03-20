Banano en Ecuador busca nuevas variedades genéticas para asegurar su sostenibilidad

Investigadores del Iniap durante la producción de trichodermas en su centro de investigación

Desde 2019, tras su arribo a Colombia y su reciente expansión a zonas bananeras de Ecuador, el Fusarium raza 4 tropical (R4T) viene generando alerta en la región. No obstante, el temor no inmuta al sector, que, con iniciativas privadas y públicas, busca alternativas para aplacar sus posibles efectos.

Además de apoyar las medidas de bioseguridad y los protocolos que frenan el contagio en nuevas plantaciones, la industria se respalda en la ciencia y la investigación para acceder a plantas que demuestren mayor resistencia a este hongo, capaz de permanecer en el suelo hasta 40 años.

No realizamos pruebas

directas con R4T en el

país porque implicaría un

riesgo enorme. Detectar el

patógeno en suelo a gran

escala es técnicamente muy complejo. Raúl Jaramillo Director del Iniap

Hoy, el trabajo está centrado en objetivos como hallar variantes más tolerantes, la aplicación de microorganismos antagónicos, el fortalecimiento de la vigilancia y la capacitación de los productores. Según voceros y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), estas medidas buscan proteger la producción nacional y garantizar la sostenibilidad del cultivo a largo plazo.

Estrategias del sector bananero para enfrentar el hongo Fusarium

El trabajo inicia desde el sector público. El Iniap afirma estar reforzando la investigación frente al Fusarium raza 4, validando materiales como el formosa de Taiwán, que muestran tolerancia y buen desempeño agronómico en Ecuador.

“Obviamente aquí no se ha evaluado frente a frente al Fusarium raza 4, pero agronómicamente el material tiene unas bondades y aspiramos a que sea una herramienta para manejar la enfermedad”, analizó Raúl Jaramillo, director de la entidad estatal.

Además, el instituto ha identificado microorganismos antagónicos, como las tricodermas, que reducen la mortalidad de las plantas y ya se aplican en más de 6.000 hectáreas. Sin embargo, Jaramillo reconoce un limitante: por ahora, realizar pruebas masivas sería inviable. “A pesar de que en teoría es posible hacer análisis de suelo, las condiciones de muestreo para evaluar cientos de hectáreas vuelven esto muy complejo y difícil de llevar a la práctica”.

Investigación del Iniap y uso de microorganismos contra el Fusarium R4T

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), a través del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), impulsa un programa integral para enfrentar el Fusarium R4T, una de las mayores amenazas para el banano.

Según explicó Freddy Magdama, coordinador de Fitopatología y Microbiología del CIBE, se han desarrollado herramientas claves en diagnóstico y prevención. “Hemos creado guías técnicas para el reconocimiento de síntomas en campo” y fortalecido capacidades mediante “el componente de diagnóstico molecular, capacitando a técnicos de Agrocalidad”.

Asimismo, destacó la participación activa en la red de laboratorios, lo que permitió confirmar casos recientes del patógeno.

Ministerio de Agricultura e Iniap enseñan la metodología y aplicación de la Trichoderma en cultivos bananeros. Cortesía

Espol y CIBE lideran innovación científica frente al Fusarium

En el ámbito científico, la institución ha invertido cerca de $300.000 en un programa orientado a generar plantas resistentes. Magdama indicó que “hoy tenemos líneas de banano mutagenizadas que en el corto plazo serán enviadas a Colombia para su evaluación frente al Foc R4T”, como parte de un proceso que incluye más de 1.000 mutantes obtenidos mediante mutagénesis química.

Paralelamente, se desarrollan investigaciones con mutagénesis física usando rayos gamma, en colaboración con la Escuela Politécnica Nacional y el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Tenemos más de

1.000 mutantes gene-

rados con una tecnología de

mutagénesis química [...] de

los cuales se espera obtener

un candidato con resis-

tencia al patógeno. Freddy Magdama Coordinador del CIBE

El trabajo del CIBE también abarca innovación tecnológica y biológica para el control del hongo. Entre sus avances, Magdama resaltó la creación de herramientas digitales y bioproductos: “Contamos con un consorcio de cepas de Bacillus, pseudomonas, trichodermas y actinomicetos, con acción comprobada frente a la raza 1 de Fusarium”.

Mutagénesis y biotecnología: claves en la búsqueda de bananos resistentes

A esto se suman nuevas líneas de investigación en ARN de interferencia y edición genética, orientadas a desarrollar soluciones más efectivas y comprender los mecanismos de resistencia del patógeno.

El peligro que representa esta enfermedad ha llevado al sector privado también a actuar. La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) señaló que, tras el anuncio de la presencia de Fusarium en una finca ubicada en la provincia de El Oro, el sector bananero llevó el tema a un comité de emergencias a nivel nacional, desarrollando con ello un gran plan de prevención para proteger cada finca.

Este plan, en alianza con las prefecturas de Guayas y Los Ríos, incluyó capacitación y la entrega de kits de bioseguridad, así como acciones orientadas a la sostenibilidad futura.

Sector privado refuerza prevención y alianzas internacionales

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEBE, explicó el alcance del reciente convenio firmado con Embrapa de Brasil para desarrollar variedades resistentes, respaldadas por financiamiento de la banca de desarrollo.

Hidalgo indicó: “Este proceso debe ir de la mano con líneas de crédito para procesos de reconversión… Son procesos paralelos que debemos trabajar a lo largo del tiempo”.

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Por su parte, Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Bananeros Exportadores de la Provincia de El Oro y de la Región Costa (Acorbanec), manifestó que también están trabajando en investigación y alianzas con centros nacionales e internacionales para desarrollar variedades resistentes.

Según Salazar, “estamos en conversaciones para cerrar un convenio con el CIBE... Contamos con muy buenos especialistas en banano, quienes además tienen convenios con entidades internacionales”.

Todo esto, explican los gremios, sin dejar de reforzar el control fitosanitario en pasos fronterizos, controles, zonas de fumigación e incluso con alfombras de desinfección en aeropuertos. Además, muchos productores han adoptado medidas dentro de sus fincas, como la desinfección de herramientas y botas, el control de entradas y salidas, y el acordonamiento de cultivos.

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