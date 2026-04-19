Demanda de Gustavo Petro contra Daniel Noboa: ¿qué implica y cómo sería el proceso?

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Juristas ven barreras legales y diplomáticas para la acción penal.

La inmunidad presidencial y la jurisdicción complican el proceso.

Analistas creen que el desenlace será político, no judicial.

El anuncio de una posible denuncia penal del presidente colombiano Gustavo Petro contra su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa ha provocado reacciones de expertos en derecho y relaciones internacionales. La advertencia del mandatario se dio tras una escalada de tensiones políticas entre Colombia y Ecuador. Analistas coinciden en que el escenario abre más interrogantes políticos que jurídicos. Las opiniones apuntan a un conflicto que podría resolverse fuera de tribunales.

Especialistas consultados sostienen que el anuncio ha generado debate sobre su viabilidad legal. La discusión ocurre en medio de un clima de fricciones diplomáticas regionales. Juristas y analistas coinciden en que el proceso sería complejo y lleno de obstáculos. Las interpretaciones apuntan a una disputa con fuerte componente político.

El internacionalista Esteban Santos planteó dudas sobre el trasfondo jurídico del anuncio. “Esto no tiene nada que ver con jurídico, con técnico, es 100% político”, afirmó. Según su análisis, el objetivo principal sería posicionar el tema en la agenda pública. Para él, el conflicto responde a dinámicas electorales.

Expertos ven una disputa más política que judicial

Santos sostiene que el conflicto responde a coyunturas electorales. “No estamos hablando de estadistas, sino netamente de dos candidatos que están peleando la política”, indicó. A su criterio, el debate se centra en el impacto mediático más que en tribunales. El foco estaría en el titular y la conversación pública.

El analista cuestionó la viabilidad del proceso judicial. “¿Quién, cuándo, ante qué organismo, ante qué foro, ante ley ecuatoriana, ley colombiana?”, se preguntó. En su opinión, esas incógnitas muestran que el eje es político. Además, comparó el caso con otras tensiones diplomáticas recientes.

Para Santos, la controversia busca generar conversación pública. “Lo que importa es el titular, el tweet y que la gente esté hablando de esto”, afirmó. Según su visión, el caso se resolverá en el ámbito político. Incluso mencionó paralelos con el conflicto diplomático con México.

Obstáculos legales de una denuncia por calumnia

El abogado penalista Julio César Cueva explicó los requisitos de la calumnia en Ecuador. Señaló que el delito exige imputación falsa de un delito, conocimiento de su falsedad y afectación al honor. “Petro tendría que demostrar que Noboa le atribuyó un delito concreto”, indicó. Sin ese elemento, el proceso sería difícil.

Cueva subrayó que insinuaciones o críticas políticas no encajan fácilmente en el tipo penal. Explicó que sospechas o cuestionamientos genéricos no bastan para configurar calumnia. Este punto representa un obstáculo clave. La tipicidad penal sería el primer filtro.

También destacó problemas de jurisdicción y competencia. El presunto hecho habría ocurrido en Ecuador y el denunciado es el presidente ecuatoriano. Además, el denunciante es un jefe de Estado extranjero. Según el jurista, este escenario complica la acción penal ordinaria.

Jurisdicción, inmunidad y diplomacia

El abogado detalló los principales obstáculos legales:

La calumnia en Ecuador es delito de acción privada.

Requiere impulso directo del ofendido.

No interviene la Fiscalía como titular de la acción.

Un jefe de Estado extranjero litigando sería “políticamente anómalo”.

Cueva también resaltó la inmunidad presidencial. Señaló que un mandatario en funciones no enfrenta procesos penales ordinarios sin juicio político previo. Esto implica autorizaciones institucionales específicas. En la práctica, considera la vía penal “casi inviable”.

El experto afirmó que el conflicto se trasladaría al plano diplomático. Explicó que activar un proceso penal contra un presidente tensiona la separación de poderes. También podría interpretarse como injerencia extranjera. Por ello, prevé una resolución política.

Reacciones desde la diplomacia ecuatoriana

El exsubsecretario de Cancillería del Litoral, Carlos Estarellas, fue crítico del anuncio. “Básicamente son las locuras de Petro”, afirmó. Según su postura, la inmunidad presidencial impediría una demanda. Considera que no tendría mayor validez jurídica.

Estarellas calificó la acción como un intento de generar controversia. “Para mí es un tiro al aire”, señaló. A su juicio, el objetivo sería provocar conflicto político. La tensión bilateral se mantiene en el centro del debate.

En conjunto, los expertos coinciden en que el proceso enfrentaría barreras legales y diplomáticas. El anuncio, según los analistas, apunta más a la narrativa política internacional. La controversia sigue creciendo en medio del clima regional. El desenlace, coinciden, sería político.