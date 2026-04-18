Chelsea vs Manchester United: Alineaciones, horario y dónde ver EN VIVO Premier League 2025-26

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Este sábado 18 de abril de 2026, Chelsea recibe a Manchester United por la fecha 33 de la Premier League 2025-26 con la misión de sacar un triunfo para meterse en zona de clasificación a la próxima Champions League 2026-27.

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El pitazo inicial está programado para las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Stamford Bridge. A continuación, los horarios para el resto de la región:

Ecuador, Colombia, Perú: 14:00

Argentina, Brasil, Uruguay: 16:00

Chile, Bolivia, Paraguay: 15:00

México (CDMX): 13:00

Moisés Caicedo es referente en el mediocampo del Chelsea.Cortesía

¿Dónde ver el partido EN VIVO en Ecuador y Sudamérica?

Para los aficionados que deseen seguir el desempeño del ecuatoriano Moisés Caicedo, la transmisión oficial estará disponible en:

Televisión: ESPN (Señal de cable).

Streaming: Disney+ Premium (Exclusivo para toda la región).

El panorama: ¿Qué se juegan los Blues y los Red Devils?

El equipo de Liam Rosenior llega con la soga al cuello. Actualmente, los Blues ocupan la sexta posición con 48 puntos, situándose a cuatro unidades del Liverpool (5.º), quien marca el límite de la zona Champions.

Una derrota dejaría al Chelsea prácticamente fuera de la máxima competición europea.

Por otro lado, Manchester United de Michael Carrick navega en aguas más tranquilas.

Los Red Devils son terceros con 55 puntos, consolidando su regreso a la élite continental, aunque una victoria en Londres sentenciaría su clasificación directa.

Manchester United está en zona de clasificación a Champions League.

Previa Chelsea vs Manchester United

Alineaciones probables para el partido

Ambos estrategas pondrán toda la carne en el asador. Destaca el duelo en la medular entre el despliegue físico de Caicedo y la visión de Bruno Fernandes.

Posible XI del Chelsea (4-3-3):

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella.

Mediocampistas: Romeo Lavia, Moisés Caicedo, Enzo Fernández.

Delanteros: Cole Palmer, Pedro Neto y Joao Pedro.

Posible XI del Manchester United (4-3-3):

Portero: Senne Lammens.

Defensas: Diogo Dalot, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui, Luke Shaw.

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes.