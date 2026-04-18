Atlético Madrid vs Real Sociedad: Dónde ver EN VIVO, alineaciones y previa | Final de Copa del Rey

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Este sábado 18 de abril de 2026, el estadio de La Cartuja en Sevilla se viste de gala para recibir la gran final de la Copa del Rey 2025-26. El Atlético de Madrid de Diego Simeone y la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo se enfrentan por el trono del fútbol español.

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El pitazo inicial está programado para las 14:00 (hora de Ecuador). Este compromiso promete ser disputado.

¿Dónde ver la final de la Copa del Rey?

Para los aficionados en territorio ecuatoriano y Sudamérica, la transmisión oficial estará a cargo de:

Televisión: El Canal del Fútbol (señal premium).

Streaming: Canal oficial de YouTube de El Canal del Fútbol.

Griezmann liderará el ataque de Atlético Madrid.EFE

Así llega Atlético de Madrid: El factor 'Cholo'

Los Colchoneros aterrizan en Sevilla con la moral por las nubes tras eliminar al FC Barcelona en una semifinal de infarto.

El equipo del 'Cholo' Simeone ha recuperado su esencia competitiva, basando su juego en una defensa férrea y la contundencia de sus estrellas mundiales.

Probable alineación del Atlético de Madrid

Portero: Juan Musso.

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri.

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman.

Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

La Real Sociedad de Matarazzo

Por su parte, la Real Sociedad llega tras vencer a su eterno rival, el Athletic Bilbao, en el derbi vasco de semifinales.

Mikel Oyarzabal será titular en Real Sociedad.EFE

Bajo el mando de Pellegrino Matarazzo, el equipo ha mostrado un fútbol dinámico y equilibrado que busca romper la hegemonía de los grandes de España.

Probable alineación de la Real Sociedad:

Portero: Alex Remiro.

Defensas: Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Ćaleta-Car, Sergio Gómez.

Mediocampistas: Beñat Turrientes, Carlos Soler, Luka Sučić.

Delanteros: Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes.

Estadística Atlético Madrid y Real Sociedad