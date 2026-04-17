Joel Ordóñez en la órbita italiana: Inter lo sigue y Brujas pone precio

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber El zaguero tricolor tiene contrato vigente con Brujas hasta 2029.





Su crecimiento en Bélgica lo posiciona como uno de los defensores ecuatorianos con mayor proyección.





Desde Guayaquil hasta Europa, su historia refleja esfuerzo y disciplina para llegar a la élite.

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez, figura del Club Brujas de Bélgica, vuelve a estar en el radar del fútbol europeo. A sus 21 años, el zaguero tricolor se ha consolidado como una de las grandes promesas defensivas y de acuerdo con información difundida por el portal especializado @365Scores, el Inter de Milán tiene en carpeta al ecuatoriano como una alternativa para fortalecer su zaga central.

El club italiano sigue de cerca el rendimiento del joven defensor, quien ha demostrado seguridad, potencia física y capacidad para competir en partidos de alta exigencia.

Sin embargo, el Club Brujas no facilitará su salida. El equipo belga ha fijado un valor que oscila entre 35 y 40 millones de euros, cifra que evidencia el crecimiento futbolístico de Ordóñez y su proyección internacional. Su contrato con la institución se extiende hasta 2029, lo que otorga al club una posición firme en cualquier negociación.

El valor de Joel Ordóñez

No es la primera vez que el nombre del ecuatoriano aparece vinculado a equipos de élite. A finales de 2025, estuvo cerca de dar el salto al Liverpool de Inglaterra, lo que confirmó que su talento ya es observado por gigantes del fútbol europeo.

¿Quién es Joel Ordóñez?

La historia de Joel Ordóñez es también un reflejo de esfuerzo y perseverancia. Sus primeros pasos se dieron en el club Norte América, donde inició como delantero cuando tenía apenas nueve años. Creció entre barrios populares de Guayaquil, soñando con jugar en estadios llenos y representar al país.

A los 12 años llegó a Independiente del Valle, donde su talento fue moldeado rápidamente. En 2022 debutó en el fútbol profesional ecuatoriano y ese mismo año dio el salto al fútbol europeo al unirse al Club NXT, filial del Brujas. Solo semanas después fue ascendido al primer equipo, marcando el inicio de una carrera ascendente.

Hoy, Joel Ordóñez no solo representa una esperanza para el fútbol ecuatoriano, sino también un ejemplo de disciplina y ambición. La posibilidad de llegar al Inter de Milán abre un nuevo capítulo que podría consolidarlo como uno de los defensores sudamericanos más importantes en Europa.