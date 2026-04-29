Nadie lo esperaba: el club inglés que saludó a Emelec por su aniversario

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Emelec cumple 97 años de fundación este martes 28 de abril. Por eso recibió miles de mensajes de felicitación en sus redes sociales tanto de hinchas como de clubes e instituciones deportivas a nivel nacional e internacional.

Lo que nadie esperaba es que un equipo de la Premier League se hiciera presente en este festejo. Sí, un club de la primera categoría de Inglaterra se acordó de Emelec y le dedicó un posteo en sus redes sociales.

¿Qué equipo de la Premier League felicitó a Emelec?

Se trata del West Ham United, equipo que actualmente está en el lugar 17 de la tabla de posiciones de la primera categoría inglesa. Los Hammers usaron su cuenta de Instagram para conmemorar al Bombillo.

"97 años de gloria eléctrica ¡Feliz aniversario, Bombillo!", escribió el club inglés en la red social junto a una imagen de Enner Valencia, delantero que jugó en ambos equipos. Lo que produjo la respuesta del elenco guayaquileño.

Respuesta de Emelec a West Ham United

"Thanks, Hammers! United through Superman" (gracias Hammers, unidos a través de Superman), escribió el cuadro Millonario en los comentarios de ese posteo que ya tiene más de 800 likes.

Hay que recordar que el apodo futbolístico de Valencia es Superman, quien jugó en ambos equipos. Por lo que los dos clubes están unidos por Enner, quien es confeso hincha del cuadro azul.

Posteo de West Ham United para Emelec