Estadios del Mundial 2026: estos son los más grandes
El AT&T Stadium será el escenario con mayor capacidad del Mundial 2026. Estados Unidos concentra los estadios más grandes del torneo.
Esto tienes que saber
- AT&T Stadium será el de mayor capacidad con hasta 94.000 hinchas.
- El estadio Azteca será el primero en albergar tres Mundiales.
- El MetLife Stadium acogerá la final del torneo.
El Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, no solo promete espectáculo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, con estadios imponentes que marcarán la diferencia. Entre todos, el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, se posiciona como el escenario más grande del torneo.
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Con capacidad para hasta 94.000 aficionados, este coloso inaugurado en 2009 destaca por su moderna infraestructura. Su techo retráctil permite disputar partidos sin preocuparse por el clima, mientras que su gigantesca pantalla de alta definición —una de las más grandes del mundo— garantiza visibilidad total para todos los asistentes. Este recinto albergará nueve compromisos, incluyendo una de las semifinales.
El estadio donde jugará Ecuador vs Alemania
Muy de cerca aparece el mítico estadio Azteca, en Ciudad de México, con capacidad para más de 87.000 espectadores. Este escenario hará historia al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo, consolidándose como un símbolo del fútbol mundial y casa del Club América.
El estadio de la Tri y la final
En tercer lugar se ubica el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, con aforo para 82.500 personas. Este estadio no solo recibirá a Ecuador en su duelo ante Alemania el 25 de junio, sino que también será sede de la gran final del Mundial, el 19 de julio de 2026. Un escenario familiar para la Tri, que ha disputado varios partidos en este recinto.
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El Mundial 2026 será el más grande de la historia, no solo por el número de selecciones, sino también por la magnitud de sus escenarios, donde millones de aficionados vivirán la pasión del fútbol.
Estadios del Mundial 2026
Los de México
- Azteca (Ciudad de México): 87.000 - 87.500 espectadores
- Monterrey (Guadalupe, Nuevo León): 53.500 espectadores
- Guadalajara (Zapopan, Jalisco): 49.800 espectadores
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Los de Estados Unidos
- MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey): 82.500 espectadores (sede de la final)
- AT&T Stadium (Dallas): 80.000+ espectadores (capacidad expandible)
- Arrowhead Stadium (Kansas City): 76.400 espectadores
- Mercedes-Benz Stadium (Atlanta): 75.000 espectadores
- Levi’s Stadium (San Francisco/Área de la Bahía): 71.000 espectadores
- SoFi Stadium (Los Ángeles): 70.000+ espectadores
- Lincoln Financial Field (Filadelfia): 69.000 espectadores
- Lumen Field (Seattle): 69.000 espectadores
- NRG Stadium (Houston): 72.000 espectadores
- Gillette Stadium (Foxborough/Boston): 65.000+ espectadores
- Hard Rock Stadium (Miami): 65.000+ espectadores
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Los escenarios de Canadá
- BC Place (Vancouver): 48.800 espectadores
- BMO Field (Toronto): 44.300 espectadores