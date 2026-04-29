Estadios del Mundial 2026: estos son los más grandes

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto tienes que saber AT&T Stadium será el de mayor capacidad con hasta 94.000 hinchas.





El estadio Azteca será el primero en albergar tres Mundiales.





El MetLife Stadium acogerá la final del torneo.

El Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, no solo promete espectáculo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, con estadios imponentes que marcarán la diferencia. Entre todos, el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, se posiciona como el escenario más grande del torneo.

Con capacidad para hasta 94.000 aficionados, este coloso inaugurado en 2009 destaca por su moderna infraestructura. Su techo retráctil permite disputar partidos sin preocuparse por el clima, mientras que su gigantesca pantalla de alta definición —una de las más grandes del mundo— garantiza visibilidad total para todos los asistentes. Este recinto albergará nueve compromisos, incluyendo una de las semifinales.

El estadio donde jugará Ecuador vs Alemania

MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey): 82.500 espectadores (sede de la final)Cortesía

Muy de cerca aparece el mítico estadio Azteca, en Ciudad de México, con capacidad para más de 87.000 espectadores. Este escenario hará historia al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo, consolidándose como un símbolo del fútbol mundial y casa del Club América.

El estadio de la Tri y la final

En tercer lugar se ubica el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, con aforo para 82.500 personas. Este estadio no solo recibirá a Ecuador en su duelo ante Alemania el 25 de junio, sino que también será sede de la gran final del Mundial, el 19 de julio de 2026. Un escenario familiar para la Tri, que ha disputado varios partidos en este recinto.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, no solo por el número de selecciones, sino también por la magnitud de sus escenarios, donde millones de aficionados vivirán la pasión del fútbol.

Estadios del Mundial 2026

Los de México

Azteca (Ciudad de México): 87.000 - 87.500 espectadores

Monterrey (Guadalupe, Nuevo León): 53.500 espectadores

Guadalajara (Zapopan, Jalisco): 49.800 espectadores

Los de Estados Unidos

MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey): 82.500 espectadores (sede de la final)

AT&T Stadium (Dallas): 80.000+ espectadores (capacidad expandible)

Arrowhead Stadium (Kansas City): 76.400 espectadores

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta): 75.000 espectadores

Levi’s Stadium (San Francisco/Área de la Bahía): 71.000 espectadores

SoFi Stadium (Los Ángeles): 70.000+ espectadores

Lincoln Financial Field (Filadelfia): 69.000 espectadores

Lumen Field (Seattle): 69.000 espectadores

NRG Stadium (Houston): 72.000 espectadores

Gillette Stadium (Foxborough/Boston): 65.000+ espectadores

Hard Rock Stadium (Miami): 65.000+ espectadores

Los escenarios de Canadá