IFAB aprueba tarjeta roja por taparse la boca: nueva regla impactará el Mundial 2026

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, aprobó por unanimidad una nueva normativa que cambiará el comportamiento dentro del campo: los jugadores podrán ser expulsados si se cubren la boca para ocultar posibles expresiones discriminatorias.

La decisión fue tomada en una reunión extraordinaria realizada en Vancouver, donde se analizaron medidas para reforzar la transparencia, el respeto y la disciplina en el fútbol profesional.

Nueva regla: tarjeta roja por conductas ocultas

Según el comunicado oficial de la IFAB, cualquier futbolista que se tape la boca durante un enfrentamiento directo con un rival podrá recibir tarjeta roja, dependiendo del criterio del árbitro y del organizador de la competición.

Esta norma busca evitar que los jugadores oculten insultos, expresiones discriminatorias o conductas antideportivas que no pueden ser detectadas fácilmente por árbitros o cámaras.

Mundial 2026: el primer gran escenario de aplicación

La nueva disposición entrará en vigor en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este torneo será el primero en aplicar estas sanciones bajo el nuevo reglamento.

La medida forma parte de un paquete de cambios impulsados en coordinación con la FIFA, tras consultas con diferentes actores del fútbol internacional.

Protestar también costará expulsión

Otra de las modificaciones clave establece que los jugadores que abandonen el terreno de juego como forma de protesta ante decisiones arbitrales también podrán ser sancionados con tarjeta roja.

La norma se extiende incluso al cuerpo técnico: cualquier integrante que incite a los futbolistas a retirarse del campo podrá recibir la misma sanción disciplinaria.

Derrota automática por provocar suspensión

Además, la IFAB determinó que los equipos que provoquen la suspensión de un partido, ya sea por protestas o abandono colectivo, perderán el encuentro por incomparecencia.

Este punto busca evitar situaciones de presión o boicot dentro del juego, reforzando el control arbitral y la continuidad de los partidos.

Un fútbol más transparente y disciplinado

Estas nuevas reglas reflejan un cambio de enfoque en el fútbol moderno, donde la tecnología, el control disciplinario y la lucha contra la discriminación toman protagonismo.

Con el Mundial 2026 como escenario principal, la IFAB y la FIFA buscan enviar un mensaje claro: el respeto y la conducta dentro del campo serán vigilados con mayor rigor.