Alineaciones, a qué hora y dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal en semifinal de Champions League

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

El Estadio Metropolitano se viste de gala este miércoles 29 de abril de 2026 para un duelo de estilos contrapuestos. El Atlético de Madrid de Diego Simeone recibe al Arsenal de Mikel Arteta en la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26.

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Con el sueño de la final en el horizonte, ambos gigantes europeos buscan dar el primer golpe en una serie que promete máxima intensidad.

El muro de los 'Gunners' cuenta con presencia tricolor

El Arsenal llega a Madrid con una mezcla de ambición y cautela. La gran noticia para la audiencia en Sudamérica es la titularidad del ecuatoriano Piero Hincapié, quien se ha consolidado como el pilar defensivo de Arteta.

Piero Hincapié una de las figuras del Arsenal.EFE

Sin embargo, los ingleses aterrizan con bajas sensibles: Jurrien Timber, Mikel Merino y Kai Havertz se pierden el choque por lesión.

Posible alineación del Arsenal:

Portero: David Raya.

Defensas: White, Saliba, Gabriel, Piero Hincapié.

Mediocampistas: Rice, Zubimendi, Martin Ødegaard.

Delanteros: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka y Viktor Gyökeres.

El 'Cholo' confía en la jerarquía de la 'Araña' y Griezmann

Por su parte, el Atleti apelará a su localía en el Metropolitano. Pese a no contar con piezas clave como José María Giménez, Pablo Barrios y Nico González, el esquema del 'Cholo' Simeone se encomienda al olfato goleador de Julián Álvarez y la magia eterna de Antoine Griezmann.

Posible alineación del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Atlético Madrid contará con Antoine Griezmann.EFE

Horarios y canales para ver el partido en vivo

Si quieres seguir el minuto a minuto de este partidazo de Champions, estos son los detalles para Ecuador y el resto de la región:

Evento: Atlético de Madrid vs Arsenal (Semifinal Ida).

Hora en Ecuador: 14:00.

Hora en Argentina/Brasil: 16:00.

Canal de TV: ESPN.

Streaming online: Disney+ Premium.

Previa Atlético Madrid vs Arsenal