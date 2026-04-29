PSG vs Bayern Múnich: El penal cometido por Willian Pacho desata debate entre exárbitros FIFA

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

El triunfo agónico del PSG (5-4) sobre el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26 dejó una herida abierta: la polémica decisión de Sandro Schärer contra el ecuatoriano Willian Pacho.

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A pesar de la victoria parisina, el arbitraje está bajo la lupa tras una jugada que pudo cambiar el destino de la eliminatoria.

"No fue penal": El veredicto de los exárbitros FIFA

La jugada que encendió las redes ocurrió al minuto 15. Luis Díaz recibió un pase filtrado de Michael Olise; en el cruce, Pacho se lanzó para bloquear el remate, pero el colombiano estiró su pierna derecha buscando el roce.

El árbitro no acudió al VAR para revisar el penal que cometió Willian Pacho.EFE

El central suizo pitó la pena máxima de inmediato, permitiendo que Harry Kane pusiera el 1-0 parcial al minuto 17. Sin embargo, los especialistas no tardaron en reaccionar:

Fernando Guerrero (TUDN): "Díaz abre su pierna hacia el defensor para provocar el contacto. El VAR debió intervenir, esto no es penal".

Eduardo Iturralde (Cadena SER): "Es Díaz quien busca el choque. La acción es demasiado leve para sancionar penalti en una semifinal".

El portal Archivo VAR, liderado por Nacho Tellado (El Chiringuito), calificó la acción como "penalti fantasma", asegurando que hubo una infracción previa del atacante al impactar con la plancha la pierna de Pacho.

Willian Pacho: Una muralla ante el tridente bávaro

Más allá de la injusticia arbitral, el desempeño del zaguero ecuatoriano fue calificado de sobresaliente. Pacho no solo sobrevivió al asedio de Kane, Olise y Díaz, sino que terminó siendo el héroe defensivo del encuentro.

Las estadísticas de Pacho en el 5-4 ante el Bayern:

5 despejes efectivos.

1 intercepción clave en zona de peligro.