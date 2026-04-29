Gonzalo Valle aclara sus palabras tras la derrota de Liga de Quito en Copa Libertadores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Liga de Quito perdió 1-0 ante Lanús en Copa Libertadores.





Gonzalo Valle dijo: “hay gente que prefiere que no esté en el equipo”.





El arquero aclaró que se trataba de un tema personal.





Liga Deportiva Universitaria de Quito sufrió un duro revés en la Copa Libertadores al caer 1-0 ante Lanús, en un partido que terminó rodeado de polémica por las declaraciones del arquero albo Gonzalo Valle.

El conjunto universitario no logró sostener el resultado en un duelo apretado, donde los detalles marcaron la diferencia y el cuadro argentino terminó imponiendo su jerarquía para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, más allá del resultado, el foco mediático se trasladó rápidamente a la zona mixta.

Lo que dijo después del partido

Tras el compromiso, Valle sorprendió con una frase que encendió el debate. “hay gente que prefiere que no esté en el equipo”, expresó el guardameta, generando incertidumbre sobre el destinatario de sus palabras. En cuestión de segundos, la polémica se instaló entre hinchas y medios, quienes comenzaron a especular sobre posibles conflictos internos en el plantel.

Valle salió a explicar sus declaraciones

Horas después, el propio arquero utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y bajar la tensión generada por sus declaraciones iniciales. A través de una historia en Instagram, el portero explicó el verdadero contexto de sus palabras.

“Ante lo expresado por mí en zona mixta, considero necesario mencionar. Mis declaraciones hacen referencia a una situación de caracter estrictamente personal, ajena al entorno deportivo y a la convivencia dentro del plantel”, escribió el golero, dejando en claro que no se trataba de un mensaje dirigido a sus compañeros.

Gonzalo Valle, arquero de Liga de Quito y la Tri.Cortesía

Además, insistió en que la armonía dentro del grupo se mantiene intacta. “En ningún momento me refería mis compañeros ni existe conflicto alguno dentro del grupo. Mantengo una excelente relación con el equipo, cuerpo técnico y toda la institución”, añadió.

Finalmente, Valle agradeció el respaldo recibido tras la controversia. “Agradezco el respaldo que he recibido de parte de mis compañeros, el cuerpo técnico y la dirigencia. Seguiré trabajando arduamente como siempre acorde a la gran historia de la institución a la que pertenezco”.

Así, el arquero dejó en claro sus palabras y buscó poner punto final a una polémica que, por varias horas, sacudió el ambiente de Liga de Quito tras la derrota copera.