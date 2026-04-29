Estudiantes vs Flamengo EN VIVO: dónde ver y minuto a minuto del partido de Gonzalo Plata

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Gonzalo Plata llega motivado tras su reciente golazo en el Brasileirao.

Flamengo suma una racha de victorias que lo posiciona como favorito.

Estudiantes necesita ganar para acercarse al liderato del grupo.

La noche de este miércoles 29 de abril, desde las 19:30, el ecuatoriano Gonzalo Plata volverá a ser protagonista cuando su equipo, Flamengo, visite a Estudiantes de La Plata por una nueva jornada de la Copa Libertadores. El compromiso se podrá seguir con el minuto a minuto y también por la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

En vivo Estudiantes vs Flamengo

Todas las miradas están puestas en Plata, quien llega encendido tras marcar un verdadero golazo en el Brasileirao ante Atlético Mineiro, una acción que volvió a confirmar su gran momento futbolístico y su peso ofensivo en el cuadro brasileño. El extremo ecuatoriano se ha convertido en una de las piezas más desequilibrantes del ataque rojinegro, aportando velocidad, desborde y capacidad para definir en momentos clave.

El conjunto carioca atraviesa un presente inmejorable. Flamengo lidera el Grupo A con paso firme, luego de sumar dos triunfos contundentes: un 2-0 ante Cusco FC en territorio peruano y un sólido 4-1 frente a Independiente Medellín. Esa racha positiva se extiende también al torneo local, donde suma siete victorias consecutivas y viene de golear 4-0 nuevamente a Atlético Mineiro, ubicándose en el segundo lugar del Brasileirao con 26 puntos, a seis del líder Palmeiras.

Alineaciones de Estudiantes y Flamengo

Enfrente estará un rival que promete batalla. Estudiantes se ubica en el segundo lugar del grupo con cuatro unidades y sabe que un triunfo en casa lo acercaría a la cima. El equipo argentino buscará hacerse fuerte ante su gente y frenar el impulso de un Flamengo que llega con confianza y contundencia.

Para Gonzalo Plata, este duelo representa una oportunidad ideal para seguir consolidándose como figura internacional. Si Flamengo logra una victoria en suelo argentino, no solo mantendrá su liderato, sino que también quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final, con el ecuatoriano como uno de los nombres llamados a marcar la diferencia en una noche que promete emociones intensas.